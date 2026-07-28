Как сохранить фрукты и овощи свежими до шести недель: микробиолог раскрыл секрет

Хотя сроки годности невероятно полезны, микробиолог утверждает, что правильное хранение продуктов является ключом к максимальной свежести.

Нет ничего более раздражающего, чем обнаружить, что фрукты и овощи в вашем холодильнике испортились раньше времени. К счастью, теперь микробиолог утверждает, что выбрасывание продуктов может быть в прошлом — есть способ продлить их свежесть, пишет Daily Mail.

Микробиолог из Университета Лестера, доктор Примроуз Фристоун утверждает, что есть эффективный способ сохранить фрукты и овощи свежими до шести недель. По словам эксперта, среда, в котоой хранятся свежие продукты, может влиять на срок их годности, поэтому сроки годности не всегда могут быть точными.

Фрукты и овощи — живые организмы, а потому такие факторы, как влажность, температура, содержание газов в атмосфере, свет, продолжительность хранения и возможное микробное загрязнение, могут влиять на срок хранения продуктов. Доктор Фристоун рассказала, куда следует класть тот или иной продукт, чтобы он дольше сохранял свежесть.

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Фрукты

По словам доктора Фристоун, несмотря на то, что большинство из нас хранят яблоки в вазе на столе, их следует поместить в холодильник, и на то есть веская причин. Срок хранения яблок составляет около недели при комнатной температуре и от трех до четырех недель в холодильнике.

Ягоды также имеют срок хранения около недели в холодильнике, но эксперт советует не есть их, если вы заметите плесень даже на одной из них. Дело в том, что даже если остальные выглядят нормально, плесень все равно может присутствовать. Ягоды также имеют срок хранения около недели в холодильнике, на самом деле, невидимы и проникают непосредственно в пищу, распространяясь на соседние продукты. Эксперт отмечает, что микотоксины, такие как афлатоксин Aspergillus, могут нанести серьезный вред печени и связаны с раком печени.

К слову, виноград и цитрусовые также следует хранить в холодильнике. Цитрусовые обычно остаются свежими около недели при комнатной температуре и около месяца в холодильнике. Виноград может храниться несколько дней при комнатной температуре и до двух недель в холодильнике.

В зависимости от степени зрелости бананов, бананы могут храниться до недели при комнатной температуре. Но ученые советуют хранить их отдельно от других продуктов, поскольку бананы выделяют большое количества этилена, который ускоряет созревание фруктов.

Овощи

Морковь и пастернак, как правило, хранят в кладовой. Но доктор Фристоун считает, что их следует хранить в холодильнике. Срок хранения этих продуктов в кладовой составляет до двух недель, а в холодильнике — около месяца. Однакоих следует хранить в перфорированных пакетах, чтобы воздух мог циркулировать.

Огурцы и салат также лучше всего хранить в холодильнике вместе с грибами.

Кладовая

По словам доктора Фристоун, есть два овоща, которые необходимо хранить исключительно в кладовой — это лук и картофель. Однако не стоит хранить их вместе. Например, лук иногда может храниться более шести недель в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте. Картофель также может храниться более шести недель в прохладном, темном, сухом месте.

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