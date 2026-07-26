Що роблять китові акули під водою, коли їх ніхто не бачить: такого ще ніколи не бачили (відео)

Дослідження показало, що найбільші риби на Землі процвітають у регіонах, де їжі мало і вона розподілена нерівномірно.

Вчені прикріпили камери до плавників китових акул і побачили, як ті полюють у товщі води. Такого ще ніхто ніколи не бачив. Справа в тому, що більша частина даних про поведінку китових акул отримана в результаті спостережень за ними з кораблів на поверхні або під час занурень, коли найбільші риби у світі знають, що за ними спостерігають. Тепер же вчені вперше побачили таємне підводне життя китових акул. Дослідження, опубліковане в журналі Marine Biology, пише Phys.

Вчені вже давно намагаються дізнатися більше про поведінку китових акул, коли ті перебувають під водою. Але більша частина їхнього життя під водою залишається загадкою.

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Китові акули мешкають у тропічних широтах, де їжі для них мало і вона розподілена нерівномірно. Але якимось чином китові акули процвітають, і тепер вчені, здається, розкрили їхню таємницю. Вона пов’язана зі стратегіями харчування.

Вчені прикріпили до китових акул біля узбережжя Австралії спеціальні трекери для відстеження руху, оснащені камерами з високою роздільною здатністю. Це дозволило з’ясувати, як саме китові акули полюють у товщі води. Дослідники зазначають, що їм нарешті вдалося відповісти на запитання: "Що роблять китові акули, коли за ними ніхто не спостерігає?".

Завдяки розміщенню камери на плавці вчені змогли отримати "погляд від першої особи", тобто вони бачили те, що відбувається в океані, майже очима китової акули.

Вчені виявили, що китові акули використовують різні способи харчування як у товщі води, так і на морському дні, на глибині до 70 метрів у районі дослідження. Раніше вважалося, що китові акули харчуються переважно на поверхні води, але це відкриття ставить під сумнів це припущення.

Вчені виявили, що китові акули мають ширший спектр стратегій пошуку їжі порівняно з гігантськими акулами та китами, які також харчуються шляхом фільтрації води Фото: Wikipedia

Дані показали, що китові акули повільно занурюються з відкритою пащею до дна і таким чином ловлять криль (дрібних морських ракоподібних), але також можуть швидко поглинати криль біля поверхні води. Дослідження показало, що китові акули повільно полюють у середовищі з низькою щільністю здобичі, доки не натрапляють на ділянку з вищою щільністю здобичі. Тоді вони починають харчуватися активніше.

Також вчені виявили, що китові акули мають ширший спектр стратегій пошуку їжі порівняно з гігантськими акулами та китами, які також харчуються шляхом фільтрації води. Це допомагає пояснити, як китовим акулам вдається процвітати в тропічних водах, де мало здобичі й вона розподілена нерівномірно.

Якщо вдасться встановити більше камер на китових акулах у місцях їх скупчення по всьому світу, то можна буде отримати ще більше даних про таємне життя цих морських хижаків, зазначають вчені.

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