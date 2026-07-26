Рецепт "вічної" молодості: відома речовина може подовжити життя людини, вважають вчені

Згідно з дослідженням, те, що люди використовують для боротьби із закладеним носом, може стати ефективним засобом для продовження життя.

Вчені вирішили з’ясувати, які з існуючих лікарських препаратів потенційно можна використовувати для уповільнення процесів старіння та подовження тривалості життя людини. Для цього вони розробили нову методику виявлення перспективних кандидатів на цю роль. Методика базується на зіставленні діючих речовин у лікарських препаратах із групами генів і білків, пов’язаних із процесами старіння. У підсумку перспективним кандидатом на роль "омолоджувального" засобу виявилася діюча речовина деяких лікарських препаратів для боротьби із закладеним носом. Результати дослідження опубліковано в журналі Nature Aging, пише ScienceAlert.

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Вчені зібрали інформацію про 1250 генів, пов’язаних з однією або кількома характерними ознаками старіння. Потім ці гени зіставили з інтерактомом людини, тобто базою даних білків, що синтезуються генами, та з тим, як вони взаємодіють між собою.

Дослідження показало, що гени, пов’язані зі старінням, скупчені навколо певних ділянок інтерактома, групуючись навколо різних ознак старіння. Вивчаючи, де ці групи перетинаються, вчені можуть ідентифікувати лікарські препарати, які можуть впливати на кілька ознак старіння. Відкриття вчених полягає в тому, що гени старіння розташовані в дуже специфічних ділянках інтерактома, що дозволяє знаходити ліки, які впливають на них і можуть уповільнити старіння.

Далі вчені використали отриману інформацію для пошуку діючих речовин у лікарських препаратах, які могли б впливати на ці гени та білки зі списку, до якого входило понад 6400 ліків. Дослідники також оцінили, які препарати впливають на які гени, а також те, чи прискорюють вони чи уповільнюють процеси старіння.

У результаті вчені виявили перспективного кандидата, який може уповільнити старіння, — оксиметазолін. Це судинозвужувальна лікарська речовина, яка звужує судини носа, знімає набряк і відновлює дихання. Ця речовина входить до складу кількох відомих назальних спреїв, які люди використовують для боротьби із закладеним носом.

Дослідження показало, що оксиметазолін може покращувати міжклітинну комунікацію, яка з віком природним чином погіршується, порушуючи численні функції організму.

Водночас вчені зазначають, що це дослідження не пропонує ліків від старіння і не доводить, що якийсь конкретний препарат точно подовжить життя людини. Воно пропонує дорожню карту для подальших досліджень, результати яких можна перевірити на тваринах і, зрештою, на людях.

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