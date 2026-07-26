Рецепт "вечной" молодости: известное вещество может продлить жизнь человека, считают ученые

Согласно исследованию, то, что люди используют для борьбы с заложенным носом, может стать эффективным средством для продления жизни.

Ученые решили выяснить, какие из существующих лекарственных препаратов потенциально можно использовать для замедления процессов строения и увеличения продолжительности жизни человека. Для этого они разработали новую методику выявления перспективных кандидатов на эту роль. Методика основана на сопоставлении действующих веществ в лекарственных препаратах с группами генов и белков, связанных с процессами старения. В итоге перспективным кандидатом на роль "омолаживающего" средства оказалось действующее вещество некоторых лекарственных препаратов для борьбы с заложенным носом. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging, пишет ScienceAlert.

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Ученые собрали информацию о 1250 генах, связанных с одним или несколькими характерными признаками старения. Затем эти гены сопоставили с интерактомом человека, то есть базой данных белков, создаваемых генами, и с тем, как они взаимодействуют друг с другом.

Исследование показало, что гены, связанные со старением, сгруппированы вокруг определенных областей интерактома, группируясь вокруг различных признаков старения. Изучая, где эти группы пересекаются, ученые могут идентифицировать лекарственные препараты, которые могут воздействовать на несколько признаков старения. Открытие ученых заключается в том, что гены старения расположены в очень специфических областях интерактома, что позволяет находить лекарства, которые воздействуют на них и могут замедлить старение.

Далее ученые использовали полученную информацию для поиска существующих действующих веществ лекарственных препаратов, козыре могли бы влиять на эти гены и белки из списка, куда входили более 6400 лекарств. Исследователи также оценили, какие препараты воздействуют на какие гены, и то, ускоряют или замедляют они процессы старения.

В результате ученые обнаружили перспективного кандидата, который может замедлить старение – оксиметазолин. Это сосудосуживающее лекарственное вещество, сужающее сосуды носа, снимающее отек и восстанавливающее дыхание. Это вещество входит в состав нескольких известных назальных спреев, которые люди используют для борьбы с заложенным носом.

Исследование показало, что оксиметазолин может улучшать межклеточную коммуникацию, которая естественным образом ухудшается с возрастом, нарушая многочисленные функции организма.

В то же время ученые говорят, что это исследование не предлагает лекарства от старения и не доказывает, что какой-либо конкретный препарат точно продлит жизнь человека. Оно предлагает дорожную карту для дальнейших исследований, результаты которых можно протестировать на животных и, в конечном итоге, на людях.

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