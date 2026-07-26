Земля нагревается быстрее, чем когда-либо: неутешительный прогноз о будущем человечества

Используя данные о климате в далеком прошлом Земли, можно спрогнозировать то, что ждет нас в ближайшем будущем, говорит эксперт.

Сейчас Европа переживает, возможно, самое жаркое и засушливое лето за всю историю наблюдений. Это в который раз доказывает, что игнорировать изменение климата уже нельзя. Но насколько жарче станет на нашей планете и смогут ли выжить люди в таких условиях? На этот вопрос дает ответ Билл Макгуайр из Университетского колледжа Лондона, пишет New Scientist.

Чтобы получить представление о будущем климата Земли можно использовать данные об изменениях климата, которые хранятся в древних горных породах. Эта геологическая летопись рассказывает о том, какие потенциальные последствия ждут нашу планету в случае еще большего роста глобального потепления.

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Макгуайр говорит, что сейчас проблема заключается даже не в том, что Земля очень нагревается, в том, что она нагревается очень быстро. Еще никогда за всю историю Земли уровень углекислого газа в атмосфере и уровень температуры не повышался так быстро, как за последние примерно 200 лет. В основном это связано с деятельностью человека.

Исследования показывают, что температура на Земле повышалась за последние два столетия в 10 раз быстрее, чем во время палеоценово-эоценового термического максимума 56 млн лет назад, когда наблюдалась экстремальная жара и в 20 раз быстрее, чем в конце последнего ледникового периода.

Моделирование показывает, что если выбросы углекислого газа достигнут пика к 2040 году, а затем быстро сократятся, то в ближайшем будущем мы можем получить климат, который был на Земле 3 миллиона лет назад. Тогда концентрация углекислого газа в атмосфере была значительно ниже, но температура была на 2,5–4 градуса Цельсия выше, а уровень моря — на 15–25 метров выше.

Если не получится быстро ограничить выбросы углекислого газа, то мы можем получить климат, который был на Земле 15-17 миллионов лет назад миллиона лет назад. Тогда концентрация углекислого газа в атмосфере была немного выше, температура была на 6–8 Цельсия выше, а уровень моря — на 50 метров выше, чем сегодня.

Но данные о нынешней скорости нагрева планеты предполагают, что на земле может снова быть климат, как 50 миллионов лет назад. Это была чрезвычайная жара, средняя температура была выше на 8-10 градусов Цельсия. А потому, если то же самое повториться, большая часть нашей планеты станет непригодной для жизни человека, говорит Макгуайр.

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