Земля нагрівається швидше, ніж будь-коли: невтішний прогноз щодо майбутнього людства

Використовуючи дані про клімат Землі в далекому минулому, можна передбачити, що чекає на нас у найближчому майбутньому, — зазначає експерт.

Зараз Європа переживає, можливо, найспекотніше та найпосушливіше літо за всю історію спостережень. Це вкотре доводить, що ігнорувати зміни клімату вже не можна. Але наскільки спекотніше стане на нашій планеті і чи зможуть люди вижити в таких умовах? На це питання відповідає Білл Макгуайр з Університетського коледжу Лондона, пише New Scientist.

Щоб скласти уявлення про майбутнє клімату Землі, можна скористатися даними про зміни клімату, які збереглися в стародавніх гірських породах. Ця геологічна хроніка розповідає про те, які потенційні наслідки чекають на нашу планету в разі ще більшого посилення глобального потепління.

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Макгуайр зазначає, що зараз проблема полягає навіть не в тому, що Земля дуже нагрівається, а в тому, що вона нагрівається дуже швидко. Ще ніколи за всю історію Землі рівень вуглекислого газу в атмосфері та рівень температури не підвищувалися так швидко, як за останні приблизно 200 років. В основному це пов’язано з діяльністю людини.

Дослідження показують, що температура на Землі зростала протягом останніх двох століть у 10 разів швидше, ніж під час палеоценового-еоценового термічного максимуму 56 млн років тому, коли спостерігалася екстремальна спека, і в 20 разів швидше, ніж наприкінці останнього льодовикового періоду.

Моделювання показує, що якщо викиди вуглекислого газу досягнуть піку до 2040 року, а потім швидко скоротяться, то в найближчому майбутньому ми можемо отримати клімат, який панував на Землі 3 мільйони років тому. Тоді концентрація вуглекислого газу в атмосфері була значно нижчою, але температура була на 2,5–4 градуси Цельсія вищою, а рівень моря — на 15–25 метрів вищим.

Якщо не вдасться швидко обмежити викиди вуглекислого газу, то ми можемо опинитися в кліматичних умовах, які панували на Землі 15–17 мільйонів років тому. Тоді концентрація вуглекислого газу в атмосфері була дещо вищою, температура — на 6–8 градусів Цельсія вищою, а рівень моря — на 50 метрів вищим, ніж сьогодні.

Однак дані про нинішню швидкість нагрівання планети свідчать про те, що на Землі може знову панувати клімат, як 50 мільйонів років тому. Тоді панувала надзвичайна спека, середня температура була вищою на 8–10 градусів Цельсія. Тому, якщо те саме повториться, більша частина нашої планети стане непридатною для життя людини, каже Макгуайр.

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