450 кг чистої небезпеки: гігантська акула місяцями переховувалася в океані, але тепер повернулася (фото)
Дослідники зафіксували, що величезна біла акула розміром з автомобіль і вагою понад 450 кг — хижак кілька місяців переховувався в океані, але тепер з’явився біля узбережжя.
Гігантська самка великої білої акули на ім’я Ернст досягає в довжину 3,6 метра і важить близько 450 кілограмів. Останні кілька місяців хижачка зникла з поля зору дослідників, але тепер велика біла акула знову з’явилася біля берегів Ньюфаундленду, Канада, після того, як вона пропливла тисячі кілометрів уздовж східного узбережжя США, пише Daily Mail.
Вчені з некомерційної організації OCEARCH, яка займається дослідженнями акул та охороною океану, позначили самку 4 жовтня 2025 року. Дані стеження показують, що Ернст переміщалася Мексиканською затокою та кружляла у водах навколо Флориди, потім кілька разів фіксувала рух біля берегів Алабами в січні, перш ніж розпочати тривалу подорож на північ.
Особливо тривожним є те, що близькість акули до берега виходить за межі того, що вчені зазвичай спостерігають у великих білих акул у цьому регіоні. Маршрут акули пролягав повз Джорджію та Кароліну, через води біля берегів Вірджинії та Нью-Джерсі, у напрямку Нової Англії. Далі хижак продовжив рух на північний схід повз Нову Шотландію, а потім увійшов у протоку Кабота в Канаді.
Останній сигнал з мітки "Ернст" було отримано 23 липня біля південно-західного узбережжя Ньюфаундленду, неподалік від долини Кодро. Відомо, що білі акули мігрують у холодніші води біля берегів Ньюфаундленду та Атлантичної Канади влітку й восени у пошуках їжі — хижаки слідують за сірими та звичайними тюленями до місць їхнього годування. Оскільки популяція тюленів у Північній Атлантиці відновлюється, акули отримали доступ до дедалі більшої кількості здобичі. Зазначимо, що така їжа допомагає акулам накопичувати жирові запаси, необхідні для їхніх тривалих міграцій.
Спостереження також показують, що хижаки проводять у регіоні більше часу, ніж раніше. Середня тривалість перебування збільшилася з 48 до 70 днів, при цьому деякі з них прямують на північ до Великої банки та протоки Кабота. Взимку, коли температура океану знижується, акули зазвичай прямують на південь, до південного сходу США та Мексиканської затоки, у пошуках тепліших вод та інших джерел їжі.
Зазначимо, що Ернст — одна з акул, за якими вчені стежать, щоб краще зрозуміти міграційні моделі в північно-західній частині Атлантичного океану. Ці північні сигнали є нормальною сезонною поведінкою та частиною поточних заходів з моніторингу.
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