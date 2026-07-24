450 кг чистої небезпеки: гігантська акула місяцями переховувалася в океані, але тепер повернулася (фото)

Дослідники зафіксували, що величезна біла акула розміром з автомобіль і вагою понад 450 кг — хижак кілька місяців переховувався в океані, але тепер з’явився біля узбережжя.

Гігантська самка великої білої акули на ім’я Ернст досягає в довжину 3,6 метра і важить близько 450 кілограмів. Останні кілька місяців хижачка зникла з поля зору дослідників, але тепер велика біла акула знову з’явилася біля берегів Ньюфаундленду, Канада, після того, як вона пропливла тисячі кілометрів уздовж східного узбережжя США, пише Daily Mail.

Вчені з некомерційної організації OCEARCH, яка займається дослідженнями акул та охороною океану, позначили самку 4 жовтня 2025 року. Дані стеження показують, що Ернст переміщалася Мексиканською затокою та кружляла у водах навколо Флориди, потім кілька разів фіксувала рух біля берегів Алабами в січні, перш ніж розпочати тривалу подорож на північ.

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Особливо тривожним є те, що близькість акули до берега виходить за межі того, що вчені зазвичай спостерігають у великих білих акул у цьому регіоні. Маршрут акули пролягав повз Джорджію та Кароліну, через води біля берегів Вірджинії та Нью-Джерсі, у напрямку Нової Англії. Далі хижак продовжив рух на північний схід повз Нову Шотландію, а потім увійшов у протоку Кабота в Канаді.

Останній сигнал з мітки "Ернст" було отримано 23 липня біля південно-західного узбережжя Ньюфаундленду, неподалік від долини Кодро. Відомо, що білі акули мігрують у холодніші води біля берегів Ньюфаундленду та Атлантичної Канади влітку й восени у пошуках їжі — хижаки слідують за сірими та звичайними тюленями до місць їхнього годування. Оскільки популяція тюленів у Північній Атлантиці відновлюється, акули отримали доступ до дедалі більшої кількості здобичі. Зазначимо, що така їжа допомагає акулам накопичувати жирові запаси, необхідні для їхніх тривалих міграцій.

Останній сигнал з точки "Ернст" було отримано 23 липня Фото: OCEARCH

Спостереження також показують, що хижаки проводять у регіоні більше часу, ніж раніше. Середня тривалість перебування збільшилася з 48 до 70 днів, при цьому деякі з них прямують на північ до Великої банки та протоки Кабота. Взимку, коли температура океану знижується, акули зазвичай прямують на південь, до південного сходу США та Мексиканської затоки, у пошуках тепліших вод та інших джерел їжі.

Зазначимо, що Ернст — одна з акул, за якими вчені стежать, щоб краще зрозуміти міграційні моделі в північно-західній частині Атлантичного океану. Ці північні сигнали є нормальною сезонною поведінкою та частиною поточних заходів з моніторингу.

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