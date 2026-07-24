450 кг чистой опасности: гигантская акула месяцами скрывалась в океане, но теперь вернулась (фото)

Исследователи зафиксировали, что огромная белая акула размером с автомобиль и весом более 450 кг — хищник несколько месяцев скрывался в океане, но теперь появился у побережья.

Гигантская самка большой белой акулы, по имени Эрнст, достигает в длину 3,6 метра и весит около 450 килограммов. Последние несколько месяцев хищник исчез из поля зрения исследователей, но теперь большая белая акула вновь появилась у берегов Ньюфаундленда, Канада, после того, как она проплыла тысячи километров вдоль восточного побережья США, пишет Daily Mail.

Ученые из некоммерческой организации OCEARCH, занимающейся исследованиями акул и сохранением океана, пометили самку 4 октября 2025 года. Данные слежения показывают, что Эрнст перемещалась по Мексиканскому заливу и кружила в водах вокруг Флориды, затем несколько раз фиксировала движение у берегов Алабамы в январе, прежде чем начать длительное путешествие на север.

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Особенно тревожным является то, что близость акулы к берегу выходит за рамки того, что ученые обычно наблюдают у больших белых акул в этом регионе. Маршрут акулы пролегал мимо Джорджии и Каролины, через воды у берегов Вирджинии и Нью-Джерси, в направлении Новой Англии. Далее хищник продолжил движение на северо-восток мимо Новой Шотландии, а затем вошла в пролив Кабота в Канаде.

Последний сигнал с метки Эрнст был получен 23 июля у юго-западного побережья Ньюфаундленда, недалеко от долины Кодрой. Известно, что белые акулы мигрируют в более холодные воды у берегов Ньюфаундленда и Атлантической Канады летом и осенью в поисках пищи — хищники следуют за серыми и обыкновенными тюленями в их места кормления. Поскольку популяция тюленей в Северной Атлантике акулы восстанавливается, акулы получили доступ к растущему количеству добычи. Отметим, что такая пища помогает акулам накапливать жировые запасы, необходимые для их длительных миграций.

Последний сигнал с метки Эрнст был получен 23 июля Фото: OCEARCH

Наблюдения также показывают, что хищники проводят в регионе больше времени, чем прежде. Среднее пребывание увеличилось с 48 до 70 дней, при этом некоторые из них путешествуют на север до Большой банки и пролива Кабота. Зимой, когда температура океана понижается, акулы обычно направляются на юг, к юго-востоку США и Мексиканскому заливу, в поисках более теплых вод и других источников пищи.

Отметим, что Эрнст — одна из акул, за которыми ученые следят для лучшего понимания миграционных моделей в северо-западной части Атлантического океана. Эти северные сигналы являются нормальным сезонным поведением и частью текущих усилий по мониторингу.

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