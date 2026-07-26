Что делают китовые акулы под водой, когда их никто не видит: такого никогда не видели (видео)

Исследование показало, как самые большие рыбы на Земле процветают в регионах, где мало пищи и она распределена неравномерно.

Ученые прикрепили камеры к плавникам китовых акул и увидели, как те ведут охоту в толще воды. Такого еще никто никогда не видел. Дело в том, что большая часть данных о поведении китовых акул получена в результате наблюдений за ними с кораблей на поверхности или во время погружений, когда самые большие рыбы в мире знают, что за ними наблюдают. Теперь же ученые впервые увидели тайную подводную жизнь китовых акул. Исследование, опубликовано в журнале Marine Biology, пишет Phys.

Ученые давно пытаются узнать больше о поведении китовых акул, когда те находятся под водой. Но большая часть их жизни под водой остается загадкой.

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Китовые акулы обитают в тропических широтах, где пищи для них мало и распределена она неравномерно. Но каким-то образом китовые акулы процветают и теперь ученые, кажется, раскрыли их секрет. Он связан со стратегиями питания.

Ученые прикрепили к китовым акулам у побережья Австралии специальные трекеры для отслеживания движения, оснащенные камерами с высоким разрешением. Это позволило понять, каким образом китовые акулы охотятся в толще воды. Исследователи говорят, что они наконец-то смогли ответить на вопрос: "Что делают китовые акулы, когда никто за ними не наблюдает?".

Из-за расположения камеры на плавнике ученые смогли получить "вид от первого лица", то есть они видели то, что происходит океане почти глазами китовой акулы.

Ученые обнаружили, что китовые акулы используют различные способы питания как в толще воды, так и на морском дне, на глубине до 70 метров в районе исследования. Ранее считалось, что китовые акулы питаются преимущественно на поверхности воды, но это открытие ставит под сомнение данное предположение.

Ученые обнаружили, что китовые акулы обладают более широким разнообразием стратегий поиска пищи по сравнению с гигантскими акулами и китами, которые также потребляют пищу путем фильтрации воды Фото: Wikipedia

Данные показали, что китовые акулы медленно погружаются с открытой пастью ко дну и таким образом ловят криль (мелкие морские ракообразные), но также могут быстро поглощать криль у поверхности воды. Исследование показало, что китовые акулы медленно охотятся в среде с низкой плотностью добычи, пока не наткнутся на участок с более высокой плотностью добычи. Тогда огни начинают более активное питание.

Также ученые обнаружили, что китовые акулы обладают более широким разнообразием стратегий поиска пищи по сравнению с гигантскими акулами и китами, которые также потребляют пищу путем фильтрации воды. Это помогает объяснить, как китовым акулам удается процветать в тропических водах, где мало добычи и она распределена неравномерно.

Если удастся установить больше камер на китовых акул в местах их скопления по всему миру, то можно будет получить еще больше данных о тайной жизни этих морских хищников, говорят ученые.

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