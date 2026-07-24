Найдивовижніший паразит у світі: подовжує життя в 10 разів і змушує оточення поклонятися йому (фото)

Дослідники розповіли про дикого паразита, здатного продовжити життя аж у 10 разів. Більше того, він також змушує оточення поклонятися жертві.

Наша планета є домівкою для неймовірної кількості видів, і деякі з них справді дивовижні. Наприклад, один паразит подовжує життя мурашок у 10 разів і змушує оточуючих ставитися до вас як до королівської особи, пише Science Alert.

Це може здатися вигідною пропозицією, але є підступ. Насправді паразит просто робить жертву ледачою та повільною, щоб вона стала легкою здобиччю для гігантського хижака, чиї нутрощі є улюбленим місцем розмноження паразита.

У новому дослідженні вчені детальніше вивчили взаємодію паразитів із мурахами Temnothorax nylanderi, яких вони поневолюють. Спостереження показують, що коли личинки мурах цього виду харчуються послідом дятлів, вони можуть заразитися стрічковим черв’яком Anomotaenia brevis. Так починається цикл.

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Заражені мурахи починають змінювати колір, стаючи блідо-жовтими замість звичного темно-коричневого. Ці особини також, як правило, не виростають такими великими, як їхні родичі, і навіть починають пахнути інакше — фактично, вони виділяють феромони, які інші мурахи сприймають як запах королеви. Цікаво, що робочі мурахи буквально поклоняються зараженим: приносять їм їжу, носять їх і доглядають за ними, на шкоду всій колонії.

Заражені робочі мурахи (праворуч) стають набагато світлішими за кольором, ніж незаражені мурахи (ліворуч) Фото: BMC Genomics

Водночас заражені мурахи звикають до такого життя й ігнорують свої обов’язки, рідко залишаючи гніздо. Водночас личинки стрічкового черв'яка просто вичікують, поки заражені мурахи стануть здобиччю для хижаків — наприклад, дятлів. Зрештою, личинки стрічкового черв’яка можуть досягти своєї кінцевої мети: кишечника птаха. Там вони перетворюються на дорослих стрічкових черв’яків, розмножуються й відкладають яйця, які потім викидаються дятлом, і весь цикл починається спочатку.

У новому дослідженні біологи з Університету імені Йогана Гутенберга в Майнці (JGU) та Чжецзянського університету в Китаї вивчали експресію генів у заражених і незаражених мурах, а також у маток. Дослідники вивчили мозок і жирові тіла мурах — тип тканини у комах, яка сприяє виконанню метаболічних та імунних функцій.

Генетичний аналіз показав, що інфекція не просто викликає у мурах хворобу, а цілеспрямовано змінює їхню фізіологію. На молекулярному рівні у заражених робочих мурах спостерігався профіль, який частково нагадував профіль королеви. Зазначимо, що зміни були пов’язані з метаболізмом, імунною системою, стресом і старінням, що допомагає пояснити їхнє довше життя та те, чому інші мурахи ставляться до них з особливою увагою.

До речі, схожість між королевами та зараженими робочими мурахами зникла, коли дослідники вивчили їхній мозок. Біологи виявили, що у заражених мурах були пригнічені сигнальні молекули та рецептори — цим пояснюється те, що комахи втратили працьовитість.

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