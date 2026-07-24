Самый особенный паразит в мире: продлевает жизнь в 10 раз и заставляет окружение поклоняться (фото)

Исследователи рассказали о диком паразите, способном продлить жизнь в невероятные 10 раз. Более того, он также заставляет окружение поклоняться жертве.

Наша планета является домом для невероятного количества видов и некоторые из них весьма удивительны. Например, один паразит продлевает жизнь муравьям в 10 раз и заставляет окружающих относиться к вам как к королевской особе, пишет Science Alert.

Это может показаться выгодным предложением, но есть подвох. На самом деле паразит попросту делает жертву ленивой и медленной, чтобы она стала легкой добычей для гигантского хищника, чьи внутренности являются излюбленным местом размножения паразита.

В новом исследовании ученые подробнее изучили взаимодействие паразитов с муравьями Temnothorax nylanderi, которых они порабощают. Наблюдения показывают, что когда личинки муравьев этого вида питаются пометом дятлов, они могут заразиться ленточным червем Anomotaenia brevis. Так начинается цикл.

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Зараженные муравьи начинают менять цвет, становясь бледно-желтыми вместо привычного темно-коричневого. Эти особи также, как правило, не вырастают такими большими, как их сородичи, и даже начинают пахнуть по-другому — фактически, они выделяют феромоны, которые другие муравьи интерпретируют как запах королевы. Любопытно, что рабочие муравьи буквально поклоняются зараженным: приносят им еду, носят их и ухаживают за ними, в ущерб всей колонии.

Зараженные рабочие муравьи (справа) становятся намного светлее по цвету, чем незараженные муравьи (слева) Фото: BMC Genomics

В то же время зараженные муравьи привыкают к такой жизни и игнорируют свои обязанности, редко покидая гнездо. В то же время личинки ленточного червя просто выжидают, пока зараженные муравьи станут добычей для хищников — например, дятлов. Наконец, личинки ленточного червя могут достичь своей конечной цели: кишечника птицы. Там они развиваются во взрослых ленточных червей, размножаются и откладывают яйца, которые затем выбрасываются дятлом, и весь цикл начинается заново.

В новом исследовании биологи из Университета имени Иоганна Гутенберга в Майнце (JGU) и Чжэцзянского университета в Китае исследовали экспрессию генов у зараженных и незараженных муравьев, а также у маток. Исследователи изучили мозг и жировые тела муравьев — тип ткани у насекомых, которая помогает в метаболических и иммунных функциях.

Генетический анализ показал, что инфекция не просто вызывает у муравьев болезнь, а целенаправленно изменяет их физиологию. На молекулярном уровне у зараженных рабочих муравьев наблюдался профиль, частично напоминающий профиль королевы. Отметим, что изменения были связны с метаболизмом, иммунной системой, стрессом и старением, что помогает объяснить их более долгую жизнь и то, почему другие муравьи относятся к ним с особым вниманием.

К слову, сходство между королевами и зараженными рабочими муравьями исчезло, когда исследователи изучили их мозг. Биологи обнаружили, что у зараженных муравьев были подавлены сигнальные молекулы и рецепторы — этим объясняется то, что насекомые утратили трудолюбие.

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