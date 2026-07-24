У сурков появился аккаунт на OnlyFans: ученые в отчаянии (видео)

Команда исследователей из Калифорнийского университета Лос-Анджелесе (UCLA) была вынуждена создать аккаунт на OnlyFans для сурков. Такое решение было принято на фоне масштабного сокращения финансирования американской науки.

“Я провожу много времени наблюдая за сурами, и однажды утром мне пришла в голову идея. Когда я ее озвучил, один из моих аспирантов сказал, что просто обязаны сделать это”, - говорит профессор экологии и эволюционной биологии в UCLA Дэниел Блюмштейн, пишет Live Science.

Ученые из лаборатории UCLA изучают желтобрюхих сурков на полевой станции в Скалистых горах в штате Колорадо с 1962 года.

“Наше исследование – это второе старейшее непрерывное исследование индивидуально помеченных млекопитающих в мире. У нас есть данные за 65 лет о динамике популяции, социальном и антихищническом поведении, и мы задаемся множеством вопросов о том, как животные реагируют на меняющуюся окружающую среду”, - говорит Блюмштейн.

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Желтобрюхие сурки — один из 15 видов сурков, группы сусликов размером с кошку, которые встречаются по всему Северному полушарию. Этот конкретный вид широко распространен в Скалистых горах и нескольких горных хребтах Калифорнии. Эти животные живут социальными группами и активны в течение дня, что делает их отличным объектом для долгосрочных поведенческих исследований.

“Долгосрочные исследования, подобные нашему, очень важны для понимания того, как и почему всё меняется со временем, и наш проект оказался очень продуктивным”, — сказал Блюмштейн.

Но сбор данных на протяжении такого огромного количества времени требует значительных затрат. В свете сокращения федерального финансирования, Блюмштейн и его команда были вынуждены искать другие способы привлечения средств для своих исследований.

17 июня проект RMBL Marmot Project объявил в Instagram, что “состояние финансирования настолько плохое, что мы обращаемся к OnlyFans”.

OnlyFans — это платформа по подписке, которая позволяет пользователям платить создателям контента за просмотр эксклюзивных фотографий и видео. Платформа стала популярной среди создателей контента для взрослых, но на ней размещаются и другие, включая музыкантов, спортсменов и знаменитостей — и теперь ещё и сурки.

Однако тех, кто надеялся на пикантный контент с сурками, ждет небольшое разочарование.

“Наш контент подходит всех возрастов: сурки играют, мило себя ведут, роют норы, приносят растения в свои норы… обычные рутинные вещи для сурков”, — подчеркивают ученые.

Команда надеется, что страница помогает повысить вовлеченность общественности и интерес к проекту.