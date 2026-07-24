У бабаків з"явився акаунт на OnlyFans: вчені у відчаї (відео)

Команда дослідників із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) була змушена створити акаунт на OnlyFans для бабаків. Таке рішення було ухвалено на тлі масштабного скорочення фінансування американської науки.

"Я проводжу багато часу, спостерігаючи за сурами, і одного ранку мені спала на думку ідея. Коли я її озвучив, один із моїх аспірантів сказав, що ми просто зобов’язані це зробити", — каже професор екології та еволюційної біології в UCLA Деніел Блюмштейн, пише Live Science.

Вчені з лабораторії UCLA досліджують жовточеревих бабаків на польовій станції в Скелястих горах у штаті Колорадо з 1962 року.

"Наше дослідження — це друге за давністю безперервне дослідження індивідуально мічених ссавців у світі. Ми маємо дані за 65 років щодо динаміки популяції, соціальної та антихижацької поведінки, і ми ставимо собі безліч запитань про те, як тварини реагують на зміни навколишнього середовища", — каже Блюмштейн.

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Жовточереві бабаки — один із 15 видів бабаків, групи ховрахів розміром з кішку, які мешкають по всій Північній півкулі. Цей конкретний вид широко поширений у Скелястих горах та кількох гірських хребтах Каліфорнії. Ці тварини живуть соціальними групами та активні протягом дня, що робить їх чудовим об’єктом для довгострокових досліджень поведінки.

"Довгострокові дослідження, подібні до нашого, дуже важливі для розуміння того, як і чому все змінюється з часом, і наш проєкт виявився дуже продуктивним", — сказав Блюмштейн.

Однак збір даних протягом такого тривалого періоду вимагає значних витрат. З огляду на скорочення федерального фінансування, Блюмштейн та його команда були змушені шукати інші способи залучення коштів для своїх досліджень.

17 червня проєкт RMBL Marmot Project повідомив у Instagram, що "фінансове становище настільки погане, що ми звертаємося до OnlyFans".

OnlyFans — це платформа за передплатою, яка дозволяє користувачам платити авторам контенту за перегляд ексклюзивних фотографій та відео. Платформа стала популярною серед авторів контенту для дорослих, але на ній розміщуються й інші, зокрема музиканти, спортсмени та знаменитості — а тепер ще й бабаки.

Однак тих, хто сподівався на пікантний контент із бабаками, чекає невелике розчарування.

"Наш контент підходить для всіх вікових груп: бабаки граються, поводяться мило, риють нори, приносять рослини до своїх нір… звичайні повсякденні справи для бабаків", — підкреслюють вчені.

Команда сподівається, що ця сторінка сприятиме підвищенню залученості громадськості та інтересу до проєкту.