Виявлено нове гігантське джерело вуглецю: мова йде про найбільше у світі озеро, що пересихає (відео)

Аральське море пересихає вже кілька останніх десятиліть, і тепер нове дослідження показує, що воно також виділяє в атмосферу величезну кількість вуглецю.

Якщо вам колись доводилося проходити повз пересохле дно озера, ви, ймовірно, помічали дуже неприємний запах, що виходив від мулу. Цей різкий запах — суміш газів, що виділяються з ґрунту в міру висихання величезної кількості органічних речовин. По суті, мул — це багатий осад з екскрементів, водоростей, рослин, розкладаючихся тіл та іншого, пише Science Alert.

Сьогодні висихання озер спостерігається по всьому світу, і вчені попереджають, що такі водойми, ймовірно, можуть виділяти неймовірну кількість газів. Вчені вважають, що така кількість парникових газів порівнянна з тією, що виділяється викопним паливом.

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Одним із яскравих прикладів водойми, що пересихає, є Аральське море, яке пересихає вже протягом останніх 60 років і вважається найбільшим у світі пересохлим озером. Дані свідчать, що водойма, ймовірно, виділяє величезну кількість вуглецю — з 1960-х років озеро викинуло в атмосферу колосальні 204 мегатонни вуглекислого газу. На щастя, вчені вважають, що ситуацію ще можна виправити.

Сьогодні Аральське море — солона пустеля, але так було не завжди. Відомо, що рівень води у водоймі почав стрімко знижуватися лише тоді, коли його притоки — Амудар’я та Сирдар’я — були відведені для забезпечення швидко розвиваючої бавовняної промисловості Узбекистану. Уже до 1990-х років озеро вичерпалося.

Сьогодні на місці Аральського моря розкинулася солона пустеля — гігантське дно озера, що гниє під сонцем. Нове дослідження показало, що в період з 1960 по 2022 рік море, що випаровується, викинуло в атмосферу 204 мегатонни вуглекислого газу. Втім, на півночі водойми спостерігаються певні ознаки відновлення, де уряд Казахстану ухвалив закони про використання водних ресурсів.

За словами співавтора дослідження, біохіміка Рафаеля Марсе, результати нового аналізу свідчать, що відновлення водного балансу всього басейну, ймовірно, може принести величезну користь навколишньому середовищу. До речі, користь не обмежиться лише водойомом, а буде помітною й на глобальному рівні.

Марсе також стверджує, що під Аральським морем ховається вуглецевий скарб. Якщо ці відкладення залишаться відкритими, вуглець продовжуватиме вивільнятися в атмосферу. Однак, якщо озеро знову наповниться водою, цей самий вуглець може перестати бути джерелом викидів і стати частиною вирішення проблеми зміни клімату. Дані свідчать, що повторне затоплення дна озера може запобігти викиду решти приблизно 165 мегатонн вуглецю.

Вчені також виявили, що майже п’ята частина викидів вуглецю з Аральського моря фактично відбувається внаслідок перенесення вітром осадових порід з дна озера. Зазначимо, що раніше цей фактор не враховувався вченими. Тим часом зміна клімату викликає серйозні побоювання щодо майбутнього водопостачання Аральського моря.

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