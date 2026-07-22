Найден новый гигантский источник углерода: речь о крупнейшем в мире пересыхающем озере (видео)

Аральское море пересыхает последние несколько десятилетий и теперь новое исследование показывает, что оно также выделяет в атмосферу огромное количество углерода.

Если вам когда-то приходилось пройти мимо пересыхающего дна озера, вы, вероятно, замечали очень неприятный запах, исходящий от ила. Этот резкий запах — смесь газов, выделяющихся из почвы по мере высыхания огромного количества органических веществ. По сути, ил представляет собой богатый осадок из экскрементов, водорослей, растений, разлагающихся тел и прочего, пишет Science Alert.

Пересыхание озер сегодня наблюдается по всему земному шару и ученые предупреждают, что такие водоемы, вероятно, могут выделять невероятное количество газов. Ученые считают, что такое количество парниковых газов сопоставимо с количеством, выделяемом ископаемым топливом.

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Одним из ярких примеров пересыхающего водоема является Аральское море, которое пересыхает последние 60 лет, и считается крупнейшим в мире пересохшим озером. Данные указывают, что водоем, вероятно, выделяет огромное количество углерода — с 1960-х годов озеро выбросило в атмосферу колоссальные 204 мегатонны углекислого газа. К счастью, ученые полагают, что ситуацию еще можно исправить.

Сегодня Аральское море — соленая пустыня, но так было не всегда. Известно, что уровень воды в водоеме начал быстро падать лишь тогда, когда его притоки — Амударья и Сырдарья — были отведены для питания быстро развивающейся хлопковой промышленности Узбекистана. Уже к 1990-м годам озеро истощилось.

Сегодня на месте Аральского моря простирается соленая пустыня — гигантское дно озера, гниющее на солнце. Новое исследование показал, что в период с 1960 по 2022 год испаряющееся море выбросило в атмосферу 204 мегатонны углекислого газа. Впрочем, на севере водоема наблюдаются некоторые признаки восстановления, где правительство Казахстана приняло законы об использовании водных ресурсов.

По словам соавтора исследования, биохимика Рафаэля Марсе, результаты нового анализа показывают, что восстановление водного баланса всего бассейна, вероятно, может принести огромную пользу окружающей среде. К слову, польза не ограничится лишь водоемом, но будет заметна и на глобальном уровне.

Марсе также утверждает, что под Аральским морем скрывается углеродное сокровище. Если эти отложения останутся открытыми, углерод продолжит высвобождаться в атмосферу. Однако, если озеро будет вновь наполнено водой, этот же углерод может перестать быть источником выбросов и стать частью решения проблемы изменения климата. Данные указывают, что повторное затопление дна озера может предотвратить выброс оставшихся примерно 165 мегатонн углерода.

Ученые также обнаружили, что почти пятая часть выбросов углерода из Аральского моря фактически происходит за счет переноса ветром осадочных пород со дна озера. Отметим, что ранее этот фактор не учитывался учеными. Между тем, изменение климата вызывает серьезные опасения по поводу будущего водоснабжения Аральского моря.

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