Щось у Тихому океані змусить акул нападати частіше: наскільки небезпечними стануть води

Дослідники прогнозують, що екстремальне явище Ель-Ніньо може спричинити сплеск нападів акул, оскільки хижаки виходять за межі своїх природних ареалів.

Останні кілька місяців вчені попереджають про те, що в Тихому океані зароджується неймовірне супер-Ель-Ніньо величезної сили. Відомо, що це кліматичне явище впливає на клімат по всьому земній кулі, але тепер вчені виявили ще один, менш передбачуваний наслідок, пише Daily Mail.

Спостереження показують, що супер-Ель-Ніньо може не тільки завдати шкоди глобальним погодним системам, але, ймовірно, також спровокує сплеск нападів великих білих акул. З таким попередженням виступив експерт з акул із Каліфорнійського державного університету в Лонг-Біч Кріс Лоу.

Вчені виявили, що великі білі акули вже змушені залишати свої природні місця проживання у пошуках більш холодних вод. Зазвичай великі білі акули збираються біля тихоокеанського узбережжя Мексики в літні та осінні місяці. Однак, оскільки супер-Ель-Ніньо спричиняє підвищення температури води в цьому районі, акули рухаються на північ.

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За словами професора Лоу, тепер великі білі акули, ймовірно, можуть заполонити узбережжя Каліфорнії. Вчені прогнозують, що пік навали хижаків, ймовірно, припаде на період з липня по вересень.

Професор Лоу разом із колегами спостерігає за великими білими акулами в Південній Каліфорнії з 2009 року. З того часу їм вдалося помітити та виловити 350 особин — це дозволило з’ясувати, як температура впливає на міграцію хижаків.

Зазначимо, що минулого місяця вчені вже підтвердили, що "спер-Ель-Ніньо" почав зароджуватися в Тихому океані, спираючись на супутникові спостереження за висотою поверхні моря. Вимірювання, проведені супутником Sentinel-6 Michael Freilich, показали, що до кінця червня рівень моря в деяких районах екваторіальної частини Тихого океану підвищився.

Команда професора Лоу спостерігає за акулами у водах Каліфорнії й уперше помітила сплеск чисельності дитинчат акул ще в лютому. Вчені зазначають, що це занадто рано, оскільки зазвичай такий сплеск спостерігається не раніше, ніж у середині квітня.

Відомо, що молоді акули не люблять теплу воду, тому пляжі Південної Каліфорнії, де вода холодніша, ніж у Мексиці, можуть стати магнітом для великих білих акул. На жаль, це ті самі пляжі, якими користуються люди.

Оскільки, за прогнозами, цьогорічне літо буде спекотнішим, ніж зазвичай, вчені передбачають збільшення кількості відпочивальників, а також хижаків. На жаль, таке сусідство, ймовірно, призведе до зростання кількості нападів хижаків.

Згідно з даними Міжнародного архіву нападів акул, який реєструє напади по всьому світу, США посідають перше місце у світі за кількістю неспровокованих нападів акул. Це напади, під час яких людина не ініціювала контакт з акулою ані навмисно, ані ненавмисно.

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