Нечто в Тихом океане заставит акул нападать чаще: насколько опасными станут воды

Исследователи прогнозируют, что экстремальный Эль-Ниньо может спровоцировать всплеск нападений акул, поскольку хищники выходят за пределы своих естественных мест обитания.

Последние несколько месяцев ученые предупреждают о том, что в Тихом океане зарождается невероятный супер-Эль-Ниньо огромной силы. Известно, что это климатическое явление влияет на климат по всему земному шару, но теперь ученые обнаружили еще одно, менее предсказуемое последствие, пишет Daily Mail.

Наблюдения показывают, что супер-Эль-Ниньо может не только нанести ущерб глобальным погодным системам , но, вероятно, также спровоцирует всплеск нападений больших белых акул. С таким предупреждением выступил эксперт по акулам из Калифорнийского государственного университета в Лонг-Бич Крис Лоу.

Ученые обнаружили, что большие белые акулы уже вынуждены покидать свои естественные места обитания в поисках более холодных вод. Обычно большие белые акулы собираются у тихоокеанского побережья Мексики в летние и осенние месяцы. Однако, поскольку супер-Эль-Ниньо вызывает повышение температуры воды в этом районе, акулы движутся на север.

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По словам профессора Лоу, теперь большие белые акулы, вероятно, могут наводнить побережье Калифорнии. Ученые прогнозируют, что пик нашествия хищников, вероятно, достигнет пика в период с июля по сентябрь.

Профессор Лоу с коллегами наблюдают за большими белыми акулами в Южной Калифорнии с 2009 года. С тех пор им удалось пометить и отловить 350 особей — это позволило понять, как температура влияет на миграцию хищников.

Отметим, что в прошлом месяце ученые уже подтвердили, что спер-Эль-Ниньо начал зарождаться в Тихом океане, основываясь на спутниковых наблюдениях за высотой поверхности моря. Измерения, проведенные спутником Sentinel-6 Michael Freilich, показали, что к концу июня уровень моря в некоторых частях экваториальной части Тихого океана повысился.

Команда профессора Лоу наблюдает за акулами в водах Калифорнии и впервые заметила всплеск численности детенышей акул еще в феврале. Ученые отмечают, что это слишком рано, поскольку обычно такой всплеск наблюдается не ранее, чем в середине апреля.

Известно, что молодые акулы не любят теплую воду, поэтому пляжи Южной Калифорнии, где вода холоднее, чем в Мексике, могут стать магнитом для больших белых акул. Увы, это те же пляжи, которые используют люди.

Поскольку нынешнее лето, как прогнозируется, будет жарче обычного, ученые прогнозируют увеличение количества отдыхающих, а также хищников. К сожалению, такое соседство, вероятно, обернется увеличением количества нападения хищников.

Согласно данным Международного архива нападений акул, который регистрирует нападения по всему миру, США лидируют в мире по количеству неспровоцированных нападений акул. Это нападения, при которых человек не инициировал контакт с акулой ни намеренно, ни непреднамеренно.

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