Наскільки спекотно буває в пустелі: кліматологи розповіли, до чого слід готуватися у міру потепління

Найвищі температури на Землі було зафіксовано в пустелях. Найвища температура повітря була зафіксована в Долині Смерті (Каліфорнія) — вона становила 56,7 градусів за Цельсієм. А найвища температура поверхні землі — у пустелі Луте в Ірані — 80,8 градусів за Цельсієм.

Вчені наводять як приклад температуру у дуже гарячій ванні, яка зазвичай становить близько 43 градусів за Цельсієм. Очевидно, що згадані вище температурні рекорди в пустелях перевищують безпечний поріг для людського організму, пише The Conversation.

Що ж робить пустелі такими нестерпно спекотними, і як вони взагалі утворюються? За словами експертів, це пов’язано з атмосферою Землі, з тим, як вона рухається навколо планети та взаємодіє з тим, що знаходиться на поверхні.

У пустелях поблизу 30 градусів широти може ставати нестерпно спекотно з трьох причин.

Перша причина криється в хмарах. У більшості регіонів світу волога в повітрі утворює хмари. Це блокує сонячне світло, сприяючи зниженню температури. Оскільки повітря в пустелі надзвичайно сухе, у нього відсутній цей захисний шар. Без хмар, що дають тінь, уся сонячна енергія, що надходить, досягає поверхні Землі, нагріваючи землю з максимальною інтенсивністю.

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Ще одна причина високих температур у цих пустелях — те, що ви бачите під ногами. На пляжі ви можете помітити, що пісок здається набагато теплішим, ніж океан у спекотний день. Це пов’язано з різницею в їхній питомій теплоємності — терміні, який вчені використовують для опису того, скільки енергії потрібно для зміни температури речовини.

Вода має дуже високу питому теплоємність, тому для її нагрівання потрібно багато енергії — а отже, і багато часу. Навпаки, каміння та пісок мають низьку питому теплоємність; вони поглинають енергію Сонця й дуже швидко нагріваються. З тієї ж причини вони не можуть утримувати це тепло після заходу Сонця. З настанням ночі все це тепло повертається у космос. Саме тому в пустелі може бути дуже спекотно опівдні, а опівночі — дуже холодно.

Ще одна причина, через яку в цих спекотних пустелях зберігається висока температура, пов’язана з тим, як вода відводить тепло під час випаровування. У непустельних місцевостях рослини виділяють воду в повітря, охолоджуючи навколишнє середовище. Вчені називають це явище випарним охолодженням. Саме тому ви можете відчути холод, вийшовши з басейну навіть у теплий день.

У пустелях земля суха, а рослин дуже мало, тому випарне охолодження практично не відбувається. Без цієї природної системи охолодження сонячне тепло залишається біля поверхні землі, через що вдень у пустелі стає нестерпно спекотно.

Оскільки наша планета нагрівається внаслідок діяльності людини, зокрема спалювання викопного палива — вугілля, нафти та природного газу — та вирубки лісів, у пустелях відбуваються серйозні зміни.

У багатьох регіонах світу глобальне потепління робить пустелі спекотнішими, сухішими та запиленішими. Воно також призводить до їхнього поширення на території, де раніше було більше рослин. Коли звичайна земля перетворюється на суху пустелю, це називається опустелюванням.

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