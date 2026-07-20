Найбільша течія Землі на межі колапсу: що станеться, коли вода зупиниться

Дослідники знайшли підтвердження того, що найбільша океанічна течія у світі вже перебуває на межі колапсу. Вважається, що наслідки можуть поширитися аж до Каліфорнії.

Кліматичні системи планети несподівано, але часто взаємопов’язані. Пил із Сахари в Північній Африці дрейфує на тисячі кілометрів, живлячи харчові ланцюги в Амазонії та глибинах океану, тоді як мікроорганізми, що харчуються забрудненням, переміщуються в атмосфері з поривами вітру та хмарами туману, пише Science Alert.

Вже відомо, що однією з найвпливовіших сил, які формують Землю, є Атлантична меридіональна циркуляція з перекиданням (АМОС) — гігантська система течій в Атлантичному океані, що діє як контейнер. Ця течія переносить теплу воду на північ із тропіків до Європи, а потім повертає охолоджену воду назад на південь уздовж морського дна.

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На жаль, зараз антропогенні зміни клімату уповільнюють роботу цієї найважливішої артерії планети, що потенційно загрожує планеті колапсом у майбутньому. З огляду на серйозність ситуації, серед вчених точаться численні дискусії щодо того, наскільки ймовірно це станеться і коли.

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні механізму АМОС та наслідків уповільнення течії. Команда використовувала дані про атмосферу, отримані NASA, а також кліматичні моделі для прогнозування еволюції течії. Результати передбачають кардинальні зміни в житті громад по всьому світу.

За словами головного автора дослідження, дослідника динаміки клімату з Каліфорнійського університету в Ріверсайді Мохіма Мімі, вже відомо, що АМОС відіграє важливу роль у світовій кліматичній системі, а швидкість течії невпинно сповільнюється. Однак досі залишається загадкою, як саме це вплине на вологість атмосфери та шторми за межами Атлантичного регіону.

Результати нового дослідження вказують на те, що ослаблення АМОС може спричинити значні кліматичні зміни в глобальному масштабі, а саме:

посилить шторми в деяких регіонах США до кінця століття;

послабить шторми над Гренландією та Арктикою;

підвищить ризик повеней;

подвоїть кількість атмосферних опадів

змінить температуру океану;

зменшить вологість атмосфери в Північній півкулі;

збільшить вологість у Південній півкулі.

На щастя, вчені вважають, що такого сценарію ще можна уникнути, якщо людству вдасться уповільнити зміни клімату.

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