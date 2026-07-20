Крупнейшее течение Земли на грани коллапса: что произойдет, когда вода остановится

Исследователи нашли подтверждение того, что крупнейшее океаническое течение в мире уже находится на грани коллапса. Считается, что последствия могут достичь Калифорнии.

Климатические системы планеты неожиданно, но часто взаимосвязаны. Пыль из Сахары в Северной Африке дрейфует на тысячи километров, питая пищевые цепи в Амазонии и глубинах океана, в то время как микроорганизмы, питающиеся загрязнение, перемещаются по атмосфере с порывами ветра и кубами тумана, пишет Science Alert.

Уже известно, что одной из наиболее влиятельных сил, формирующих Землю, является Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОC) — гигантская система течений в Атлантическом океане, действующая как контейнер. Это течение переносит теплую воду на север из тропиков в Европу, а затем возвращает охлажденную воду обратно на юг вдоль морского дна.

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Увы, теперь антропогенное изменение климата замедляет эту важнейшую артерию планеты, что потенциально грозит планете коллапсом в будущем. Учитывая серьезность ситуации, среди ученых ведутся многочисленные дебаты о том, насколько вероятно это произойдет и когда.

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении механизма АМОC и последствий замедления течения. Команда использовала данные об атмосфере, полученные NASA, а также климатические модели для прогнозирования эволюции течения. Результаты предсказывают кардинальные изменения в жизни сообществ по всему миру.

По словам ведущего автора исследования, исследователя динамики климата из Калифорнийского университета в Риверсайде Мохима Мими, уже известно, что АМОC играет важную роль в мировой климатической система, а скорость течения неумолимо замедляется. Но загадкой все еще остается то, как именно это повлияет на влажность атмосферы и штормы за пределами Атлантического региона.

Результаты новой работы указывают на то, что ослабление АМОC может вызвать значительные климатические изменения в масштабе планеты, а именно:

усилит штормы в некоторых частях США к концу века;

ослабит штормы над Гренландией и Арктикой;

повысит риск наводнений;

увеличит количество атмосферных рек вдвое

изменит температуру океана;

уменьшит влажность атмосферы в Северном полушарии;

увеличит влажность в Южном полушарии.

К счастью, ученые считают, что такого сценария все еще можно избежать, если человечеству удастся замедлить изменение климата.

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