Сахара неожиданно "захватывает" Европу: все больше пыли из Африки достигает континента

Исследователи обнаружили, что пыль из пустыни Сахара неумолимо движется, и Европа, похоже, стоит у нее на пути.

Последние десятилетия борьбы с загрязнением воздуха в Европе, пыль из Сахары становится все большей проблемой для качества воздуха на континенте. В новом исследовании ученые попытались отследить, какое количество пыли достигает континента, пишет IFLScience.

В новом исследовании ученые использовали искусственный интеллект для отслеживания движения пыли по Европе в период с 2012 по 2021 год. Результаты показали, что уровни мельчайших частиц загрязнения воздуха от двигателей и промышленности снизились, наблюдался значительный всплеск пустынной пыли, особенно в южной Европе.

Известно, что песок поднимается из Сахары в Северной Африке и переносится ветром через Средиземное море, задерживаясь в атмосфере над Южной Испанией, Португалией, Италией, Балканами и Грецией. Более того, данные также указывают, что песок из Сахары также достигает даже Северной Европы, хотя это лишь незначительный слой в сравнении с более южными регионами, расположенными ближе к Африке.

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Ученые также обнаружили, что уровень пустынной пыли, достигающей Северной Европы, увеличивался с той же скоростью, что и на юге. Это позволяет предположить, что в будущем пыль из Сахары может стать настоящей проблемой для регионов. Порой пыль появляется весьма драматическим образом: 16 октября 2017 года небо над Британскими островами приобрело сюрреалистический сепийный оттенок, а солнце светилось кроваво-красным. Позже стало известно, что жуткое зрелище стало результатом бывшего урагана "Офелия", который принес песок из Сахары на большую часть Европы.

Предполагается, что количество пыли увеличивается посредством опустынивания Сахары. В результате естественных климатических циклов и антропогенного глобального потепления этот огромный массив песка расширяется — статистика показывает, что лишь за 20 век площадь пустыни увеличилась на 10%. Увы, эта тенденция сохраняется.

По словам руководителя проекта из Центра энергетических и экологических наук PSI в Швейцарии Каспара Далленбаха, все еще не ясно, в какой степени изменение климата способствовало этому процессу и усиливает ли она его. Однако данные недавнего исследования показывают, что увеличение пустынной пыли обусловлено выбросами парниковых газов человеком и связанным с этим глобальным потеплением. Это приводит к более засушливым условиям в некоторых регионах и расширению пустынь.

Одним из самых важных вопросов является то, влияет ли приток сахарского песка на здоровье человека. Известно, что вдыхание частиц сахарской пыли может проникать глубоко в легкие и потенциально вызывать воспаление, окислительный стресс и повреждение. В свою очередь, это может увеличить риск сердечных приступов и респираторных заболеваний, таких как астма. Впрочем, ученые считают, чтонам не удастся узнать о воздействии пыли в полной мере до завершения обширных долгосрочных исследований.

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