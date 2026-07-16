Сахара несподівано "захоплює" Європу: дедалі більше пилу з Африки досягає континенту

Дослідники виявили, що пил із пустелі Сахара невпинно рухається, і, схоже, Європа стоїть на його шляху.

Протягом останніх десятиліть боротьби із забрудненням повітря в Європі пил із Сахари стає дедалі більшою проблемою для якості повітря на континенті. У новому дослідженні вчені спробували з’ясувати, яка кількість пилу досягає континенту, пише IFLScience.

У новому дослідженні вчені використовували штучний інтелект для відстеження руху пилу по Європі у період з 2012 по 2021 рік. Результати показали, що рівні найдрібніших частинок забруднення повітря від двигунів та промисловості знизилися, водночас спостерігався значний сплеск пустельного пилу, особливо в південній Європі.

Відомо, що пісок піднімається з Сахари в Північній Африці й переноситься вітром через Середземне море, затримуючись в атмосфері над Південною Іспанією, Португалією, Італією, Балканами та Грецією. Більше того, дані також свідчать, що пісок із Сахари досягає навіть Північної Європи, хоча це лише незначний шар порівняно з більш південними регіонами, розташованими ближче до Африки.

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Вчені також виявили, що рівень пустельного пилу, який досягає Північної Європи, збільшувався з тією ж швидкістю, що й на півдні. Це дозволяє припустити, що в майбутньому пил із Сахари може стати справжньою проблемою для регіонів. Іноді пил з’являється досить драматично: 16 жовтня 2017 року небо над Британськими островами набуло сюрреалістичного сепійного відтінку, а сонце світилося криваво-червоним. Пізніше стало відомо, що це моторошне видовище стало наслідком колишнього урагану "Офелія", який приніс пісок із Сахари на більшу частину Європи.

Передбачається, що кількість пилу збільшується внаслідок опустелювання Сахари. У результаті природних кліматичних циклів та антропогенного глобального потепління цей величезний масив піску розширюється — статистика показує, що лише за 20 століття площа пустелі збільшилася на 10%. На жаль, ця тенденція зберігається.

За словами керівника проєкту з Центру енергетичних та екологічних наук PSI у Швейцарії Каспара Далленбаха, досі не ясно, якою мірою зміна клімату сприяла цьому процесу та чи посилює вона його. Однак дані нещодавнього дослідження показують, що збільшення кількості пустельного пилу зумовлене викидами парникових газів людиною та пов’язаним із цим глобальним потеплінням. Це призводить до більш посушливих умов у деяких регіонах та розширення пустель.

Одним із найважливіших питань є те, чи впливає надходження цукрового пилу на здоров’я людини. Відомо, що вдихання частинок цукрового пилу може проникати глибоко в легені та потенційно спричиняти запалення, окислювальний стрес і ушкодження. У свою чергу, це може збільшити ризик серцевих нападів та респіраторних захворювань, таких як астма. Втім, вчені вважають, що нам не вдасться повною мірою з’ясувати вплив пилу до завершення масштабних довгострокових досліджень.

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