Насколько жарко бывает в пустыне: климатологи рассказали, к чему готовиться по мере потепления

Самые высокие температуры на Земле были зарегистрированы в пустынях. Самая высокая температура воздуха была обнаружена в Долине Смерти (Калифорния), она составила 56,7 градуса по Цельсию. А самая высокая температура поверхности земли в пустыне Луте в Иране - 80,8 градусов по Цельсию.

Ученые приводят в пример температуру в очень горячей ванне, которая обычно составляет около 43 градусов по Цельсию. Очевидно, что вышеупомянутые температурные рекорды в пустынях превышают безопасный порог для человеческого организма, пишет The Conversation.

Что же делает пустыни такими невыносимо жаркими, и как они вообще появляются? По словам экспертов, это связано с атмосферой Земли, с тем как она движется вокруг планеты и взаимодействует с тем, что находится на поверхности.

В пустынях вблизи 30 градусов широты может становиться невыносимо жарко по трем причинами.

Первая причина кроется в облаках. В большинстве частей мира влага в воздухе образует облака. Это блокирует солнечный свет, способствуя снижению температуры. Поскольку воздух в пустыне чрезвычайно сухой, у него отсутствует этот защитный слой. Без облаков, дающих тень, вся поступающая солнечная энергия достигает поверхности Земли, нагревая землю с максимальной интенсивностью.

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Еще одна причина высоких температур в этих пустынях — то, что вы видите под ногами. На пляже вы можете заметить, что песок кажется гораздо теплее, чем океан в жаркий день. Это связано с разницей в их удельной теплоемкости — термине, который ученые используют для описания того, сколько энергии требуется для изменения температуры вещества.

Вода имеет очень высокую удельную теплоемкость, поэтому для ее нагревания требуется много энергии — и, следовательно, много времени. Напротив, камни и песок имеют низкую удельную теплоемкость; они поглощают энергию Солнца и очень быстро нагреваются. По той же причине они не могут удерживать это тепло после захода солнца. С наступлением ночи все это тепло уходит обратно в космос. Именно поэтому в пустыне может быть очень жарко в полдень, а в полночь — очень холодно.

Ещё одна причина, по которой в этих жарких пустынях сохраняется высокая температура, связана с тем, как вода отводит тепло при испарении. В непустынных местах растения выделяют воду в воздух, охлаждая окружающую среду. Ученые называют это явление испарительным охлаждением. Именно поэтому вы можете почувствовать холод, выйдя из бассейна даже в теплый день.

В пустынях земля сухая, а растений очень мало, поэтому испарительное охлаждение практически не происходит. Без этой естественной системы охлаждения солнечное тепло остается у поверхности земли, из-за чего днем ​​в пустыне становится невыносимо жарко.

Поскольку наша планета нагревается из-за деятельности человека, такой как сжигание ископаемого топлива — угля, нефти и природного газа — и вырубка лесов, в пустынях происходят серьезные изменения.

Во многих частях мира глобальное потепление делает пустыни жарче, суше и пыльнее. Оно также приводит к их распространению на территории, где раньше было больше растений. Когда обычная земля превращается в сухую пустыню, это называется опустыниванием.

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