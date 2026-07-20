Найнебезпечніший грибок став причиною найбільшої кількості вимирань: існує вид, здатний вижити (відео)

Дослідники виявили, що лише один грибок став причиною більшої кількості вимирань, ніж будь-яке інше інфекційне захворювання. Є лише один вид, здатний вижити після нього.

По всьому світу цілі види жаб і ропух вимирають через невблаганну грибкову інфекцію, відому як хітридієвий грибок. Йдеться про грибок Batrachochytrium dendrobatidis, який є смертним вироком для більшості амфібій, пише Science Alert.

Вважається, що саме цей грибок став причиною більшої кількості глобальних вимирань видів, ніж будь-яке інше інфекційне захворювання. Однак вчені виявили, що високо в Піренеях все ж є кілька популяцій звичайних жаб-повитух, яким вдалося пережити спалах, що майже повністю знищив сусідні популяції.

У новому дослідженні вчені з Університетського коледжу Лондона (UCL), Лондонського зоологічного товариства (ZSL) та Імперського коледжу Лондона з’ясували, як цим жабам вдалося протистояти смертоносному грибку. Результати вказують на те, що секрет цих жаб полягає у виділенні унікальних пептидів раніше, ніж у інших амфібій — це перешкоджає поширенню грибка.

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За словами дослідників, жаби-повитухи дещо дивні. Наприклад, самці виду Alytes obstetricans носять запліднені яйця на спині та стегнах, щоб захистити їх від поїдання, звідси й назва "повитухи". Потім, коли яйця ось-ось лопнуть, жаба відносить їх до найближчого водоймища, де пуголовки вистрибують із заднього отвору свого батька в невідомість.

У випадку з піренейськими жабами-повитухами самці випускають потомство у чисті води високогірних озер: Лак-д’Арле, Пюї-д’Аріус, Лак-де-Люр та Ібон-де-Ачеріто. На жаль, популяції жаб-повитух у Західних Піренеях майже повністю винищені через хітридієві інфекції з того часу, як цей грибок з’явився в регіоні 19 років тому. Раніше ці гори вважалися надійним притулком від грибка, оскільки озера залишаються замерзлими півроку, а низькі температури стримували поширення грибка.

На жаль, у міру того, як люди продовжують спалювати викопне паливо, зміна клімату посилює потепління в горах. Грибок, як відомо, полюбляє теплий і вологий клімат, а отже, зможе процвітати й у цьому середовищі. Втім, незважаючи на зараження B. dendrobatidis, деяким популяціям жаб якимось чином вдалося вижити: жаби в Ібон-де-Ачеріто, Пуїтс-д’Аріус та Лак-де-Люр.

У ході дослідження вчені порівняли два види жаб, які пережили грибкові спалахи. Результати показали, що в амфібій, яким вдалося пережити смертельну небезпеку, особливий тип імунного захисту дозріває набагато раніше: жаби починають виділяти антимікробні пептиди зі шкіри ще на стадії пуголовка. Дані вказують на те, що саме ця відмінність має вирішальне значення.

Відомо, що грибок здатний виживати лише на шкірі, яка містить кератин, що є у дорослих жаб, але відсутній у пуголовків та личинок. Саме тому грибок є настільки смертельним для амфібій: жаби та ропухи поглинають більшу частину кисню та води, необхідних їм для виживання, через шкіру. Якщо ця пориста мембрана закупорюється грибком, це призводить до фатальної ланцюгової реакції.

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