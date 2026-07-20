Найрідкіснішого морського гіганта зафіксували на камеру: такі трапляються раз на 40 000

Знімок однієї з найрідкісніших тварин у світі став переможцем конкурсу "Фотограф року у світі природи 2026".

Підбито підсумки конкурсу "Фотограф року у світі природи 2026" — головну нагороду отримало фото однієї з найрідкісніших тварин у світі. У об’єктив камери потрапила неймовірно рідкісна істота — повністю білий горбатий кит, пише Science Focus.

За словами дослідників, на знімку зображена повністю біла самка горбатого кита на прізвисько Махіна, що в перекладі з тонганської мови означає "місяць". Дворічна біла самка плавала в океані зі своєю турботливою матір’ю, коли було зроблено знімок.

Зазначимо, що Махіна — справжня рідкість у світі дикої природи: лише 1 із 40 000 горбатих китів народжується з такою відсутністю забарвлення. Причина примарного кольору шкіри самки є предметом суперечок серед вчених: це може бути альбінізм або лейцизм.

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Альбінізм — генетична мутація, яка перешкоджає виробленню меланіну — пігменту, що забарвлює шкіру, волосся та очі ссавців. Однак спостереження показують, що очі Махіни чорні, а не червоні, як це зазвичай буває у тварин-альбіносів. У результаті вчені припустили, що причиною забарвлення Махіни може бути лейцизм — часткова відсутність пігменту.

Втім, відповідь не така вже й проста. Ще одним яскравим прикладом рідкісних китів вважається Мігалу — знаменитий білий горбатий кит. Вперше його помітили у 1991 році в Байрон-Бей, Австралія. Довгий час через чорні очі забарвлення самця пояснювали лейкоцизмом. Однак у 2011 році вчені взяли зразки його шкіри й виявили, що насправді кит є альбіносом.

За словами фотографа Джоно Аллена, який зробив цей дивовижний знімок, спостереження за такими рідкісними особинами вселяють надію на те, що може статися, коли вживаються заходи щодо збереження природи і дикій природі дають змогу процвітати.

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