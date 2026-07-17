Захистити за будь-яку ціну: мутант на прізвисько Джимоті став міською знаменитістю (відео)

У мешканців Сіетла з’явився дуже дивний улюбленець — єнот-мутант, хребет якого надто короткий, що надає тварині дещо моторошного вигляду.

Місцеві жителі прозвали цього кремезного звірятка Джимоті та стежать за його пересуваннями містом у соціальних мережах. Захоплені люди діляться відео та фотографіями Джимоті, який блукає по задніх дворах їхніх будинків і балконах міста, пише New York Post.

Єнот Джимоті на балконі одного з мешканців Сіетла Фото: Reddit

"На нашу 13-ту річницю нас вшанував своєю присутністю єнот Джимоті, який страждає на синдром короткого хребта. Слава Джимоті!!" — підписав один із шанувальників відео в Instagram.

На опублікованому відео єнот ходить по задньому дворі подружжя, а також піднімається кам’яними сходами.

Тварині не поставили офіційного діагнозу, але, судячи з її зовнішнього вигляду, єнот страждає на синдром короткого хребта. Це дуже рідкісне вроджене захворювання, при якому хребет тварини назавжди залишається коротшим, ніж у інших.

Відео дня

Інше відоме відео з Джимоті показує, як єнот ходить по перилах балкона, протискається між двома прутами й деякий час оглядає місце, після чого зникає з кадру.

Цей незвичайний звірок став улюбленим персонажем у соціальних мережах Сіетла, збираючи тисячі лайків і коментарів.

"Це найхарактерніша для Сіетла тварина з усіх можливих. Її треба захищати за будь-яку ціну", — пишуть користувачі Reddit.

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