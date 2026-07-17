Защитить любой ценой: мутант по кличке Джимоти стал городской знаменитостью (видео)

У жителей Сиэтла появился очень странный любимец – енот-мутант, позвоночник которого слишком короткий, что придает животному несколько жутковатый вид.

Коренастого зверька местные жители прозвали Джимоти и следят за его передвижениями по городу в социальных сетях. Восторженные люди делятся виде и фотографиями Джимоти, который бродит по задним дворам их домов и балконам города, пишет New York Post.

Енот Джимоти на балконе одного из жителей Сиэтла Фото: Reddit

“На нашу 13-ю годовщину нас почтил своим присутствием енот Джимоти с синдромом короткого позвоночника. Слава Джимоти!!” — подписал один из поклонников видео в Instagram.

На опубликованном видео енот ходит по заднему двору пары, а также поднимается по каменной лестнице.

Животному не поставили официальный диагноз, но судя по его внешнему виду, енот страдает от синдрома короткого позвоночника. Это очень редкое врожденное заболевание, при котором позвоночник животного навсегда остается короче, чем у других.

Відео дня

Другое известное видео с Джимоти показывает, как енот ходит по перилам балкона, протискивается между двумя прутьями и некоторое время исследует место, после чего исчезает из кадра.

Необычный зверек стал любимым персонажем в социальных сетях Сиэтла, собирая тысячи лайков и комментариев.

“Это самое сиэтлское животное из всех возможных. Его нужно защищать любой ценой”, — пишут пользователи Reddit.

Другие новости науки