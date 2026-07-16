У тропічних лісах Конго ховається щось, про що наука нічого не знає: як цьому виду вдавалося ховатися (відео)

Дослідники щойно оголосили про відкриття раніше невідомого виду мавп — весь цей час їм вдавалося успішно ховатися від очей вчених.

Коли у 21 столітті йдеться про відкриття нового для науки виду, це зазвичай відбувається завдяки новим методам аналізу ДНК, більш детальному дослідженню під мікроскопом або збиранню зразків за межами звичних для людини місць. І все ж приматологи щойно заявили про існування раніше невідомого виду мавп — весь цей час їм вдавалося ховатися від очей вчених, пише Science Alert.

Новий вид отримав назву Colobus congoensis — тривалий час представникам цього виду вдавалося ховатися в тропічних лісах між річками Лом і Конго у східно-центральній частині Демократичної Республіки Конго.

Більше того, навіть люди, які мешкають у межах ареалу цього виду, раніше рідко бачили його. У тих рідкісних випадках, коли її бачили, мешканці Бангали називали новий вид "Ліквелі", тоді як мешканці Мітуку — "касаба нконі", що в перекладі означає "та, що трясе гілками".

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У Конго відкрили абсолютно новий вид мавп Фото: Florida Atlantic University

Перші знімки нового виду були зроблені фахівцями з охорони дикої природи з Фонду досліджень дикої природи Лукуру — Бернардом Ікембело та Ешлі Воспер — ще у 2008 році. У 2016 році територія, де вперше були помічені примати Ліквелі, стала національним парком Ломамі. Але навіть це було лише мимохідним спостереженням.

Тепер, майже через 20 років, дослідники зібрали 114 польових спостережень за ліквелі та достатньо доказів, щоб підтвердити, що це справді абсолютно новий вид приматів. У результаті було зроблено офіційну заяву про відкриття нового виду.

За словами вчених, ці мавпи не схожі на жодну іншу, яку бачили в цьому районі: ці особини відомі своїм чорним забарвленням, білими плямами навколо рота та білою перианальною плямою. За словами біолога Джуніора Амбоко з Університету Флориди Атлантик, це відкриття є водночас захоплюючим і підкреслює надзвичайне біорізноманіття Конго.

Вчені зазначають, що представники цього виду вирізняються цікавими обличчями з темними очима, виразними вилицями та рожево-помаранчевими губами. Гладка чорна шерсть і довгий звисаючий хвіст мавпи контрастують із купкою колючої шерсті, що розходиться навколо її виразного обличчя.

Команда також провела генетичний аналіз, результати якого показали, що цей вид відокремився від свого найближчого родича приблизно 4 або 5 мільйонів років тому. Тепер вчені стверджують, що відкриття Colobus congoensis змінює наше уявлення про еволюцію африканських мавп.

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