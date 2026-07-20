65 років тому в незвіданих печерах Борнео знайшли щось незвичайне: увагу привернуло виття (відео)

У 1961 році вчені вперше дослідили раніше невідомі печери на Борнео — під тропічним лісом вдалося виявити цілий прихований світ.

У сучасному світі такі технології, як LiDAR і георадар, дають змогу ефективно зазирнути під землю. Однак мало що може зрівнятися з результатами підземних експедицій. Одна з найважливіших з них розпочалася 65 років тому в раніше незвіданих печерах Борнео, пише IFLScience.

Сьогодні центральним елементом національного парку є гора Мулу (Гунунг Мулу) — піщаникова гора висотою 2376 метрів, друга за висотою у штаті Саравак. Однак, за словами вчених, саме вапняк кілька десятиліть тому привернув увагу вчених.

Спелеологи були запрошені Королівським географічним товариством для співпраці з понад 100 вченими та місцевими громадами Бераван і Пенан у рамках 15-місячної експедиції з дослідження гори. За цей час їм вдалося дослідити вражаючі 50 кілометрів печер.

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Відомо, що вапняк схильний до ерозії, що призводить до утворення порожнин, які, залежно від їхнього розвитку, можуть перетворитися на печери, проходи та сеноти. За словами вчених, це відбувається тому, що породи в основному складаються з карбонату кальцію, який добре розчиняється у слабких кислотах. По суті, достатньо лише невеликої кількості дощу або ґрунтових вод, щоб поглинути вуглекислий газ, і за тисячі років порода поступово розчиниться.

Перші наукові дослідження печер було проведено у 1961 році Малайзійською геологічною службою. Тоді вчені дослідили знамениту Оленю печеру, а також перші частини Печери Вітрів та Печери Тигрової Лапи. Але лише в 1977 році печери були піддані масштабному повторному дослідженню. Перша велика експедиція тривала 15 місяців, з червня 1977 року по вересень 1978 року. Три місяці з них були проведені під землею.

Протягом усього цього часу вчені досліджували відомі печери, одночасно вивчаючи великі нові проходи, які вони виявляли по дорозі: загалом йшлося про 25,7-кілометровий прохід у печері Кліруотер, який став одним із їхніх найбільших досягнень.

За словами вчених, сьогодні печера Кліруотер є частиною однієї з найдовших печерних систем у світі, протяжність якої становить 260 кілометрів із нанесеними на карту проходами. До речі, печери Гунунг Мулу можуть похвалитися низкою світових рекордів:

Саравакська камера — найбільша печера у світі за площею підлоги; її розміри становлять 700 на 400 метрів, а висота — 80 метрів;

печера Дір — її діаметр становить від 120 до 150 метрів, і на момент відкриття вона була найбільшим печерним проходом у світі, але з того часу її перевершила печера Сон Доонг у В’єтнамі;

головне відкриття полягало не в самому існуванні печер, а в тому, що вони не є ізольованими утвореннями.

У міру зміни атмосферного тиску та температури за межами печери повітря може переміщатися по взаємопов’язаних проходах, створюючи сильні протяги. Ці звуки відомі як "подих печери", і саме вони привернули увагу палеонтологів. Простими словами, саме виття гори зрештою й допомогло вченим виявити печерну систему та світ, що мешкає в ній.

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