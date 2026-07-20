65 лет назад в неизведанных пещерах Борнео нашли нечто необычное: внимание привлек вой (видео)

В 1961 году ученые впервые исследовали неизвестные ранее пещеры на Борнео — под тропическим лесом удалось обнаружить целый скрытый мир.

В современном мире такие технологии, как LiDAR и георадар, позволяют эффективно заглядывать под землю. Однако мало что может сравниться с результатами подземных экспедиций. Одна из наиболее значимых из них началась 65 лет назад в неизведанных ранее пещерах Борнео, пишет IFLScience.

Сегодня центральным элементом национального парка является гора Мулу (Гунунг Мулу) — песчаниковая гора высотой 2376 метров, вторая по высоте в штате Саравак. Однако, по словам ученых, именно известняк десятилетия тому привлек внимание ученых.

Спелеологи были приглашены Королевским географическим обществом для работы с более чем 100 учеными и местными общинами Бераван и Пенан в рамках 15-месячной экспедиции по исследованию горы. За это время им удалось исследовать поразительные 50 километров пещер.

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Известно, что известняк подвержен эрозии, что приводит к образованию полостей, которые могут стать пещерами, проходами и сенотами в зависимости от их развития. По словам ученых, это происходит потому, что породы в основном состоят из карбоната кальция, который хорошо растворяется в слабых кислотах. По сути, достаточно лишь небольшого количества дождя или грунтовых вод, чтобы поглотить углекислый газ, и за тысячи лет порода постепенно растворится.

Первые научные исследования пещер были проведены в 1961 году Малайзийской геологической службой. Тогда ученые исследовали знаменитую Оленью пещеру, а также первые части Пещеры Ветров и Пещеры Тигровой Лапы. Но лишь в 1977 году пещеры были подвергнуты масштабному повторному исследованию. Первая крупная экспедиция длилась 15 месяцев, с июня 1977 года по сентябрь 1978 года. Три месяца из них были проведены под землей.

В течение всего этого времени ученые исследовали известные пещеры, одновременно изучая обширные новые проходы, которые они обнаружили по пути: в общей сложности речь шла о 25,7-километровом проходе в пещере Клируотер, который стал одним из их величайших достижений.

По словам ученых, сегодня пещера Клируотер является частью одно изсамых длинных пещерных систем в мире, протяжностью 260 километров с нанесенными на карту проходами. К слову, пещеры Гунунг Мулу могут похвастаться рядом мировых рекордов:

Саравакская камера — самая большая пещера в мире по площади пола, ее размеры составляют 700 на 400 метров, а высота — 80 метров;

пещера Дир — ее диаметр составляет от 120 до 150 метров и она является самым большим пещерным проходом в мире на момент своего открытия, но с тех пор ее превзошла пещера Сон Доонг во Вьетнаме;

главное открытие заключалось не в самом существовании пещер, а в том, что они не являются изолированными образованиями.

По мере изменения атмосферного давления и температуры за пределами пещеры воздух может перемещаться по взаимосвязанным проходам, создавая сильные сквозняки. Эти звуки известны как "дыхание пещеры" и именно они привлекли внимание палеонтологов. Простыми словами, именно вой горы в конце концов и помог ученым обнаружить пещерную систему и мир, обитающий в них.

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