Самый смертоносный грибок стал причиной большего числа вымираний: есть вид, способный выжить (видео)

Исследователи обнаружили, что всего один грибок стал причиной большего числа вымираний, чем любое другое инфекционное заболевание. Есть лишь один вид, способный выжить после него.

По всему земному шару целые виды лягушек и жаб истребляются из-за неумолимой грибковой инфекции, известной как хитридиевый грибок. Речь о грибке Batrachochytrium dendrobatidis, который является смертным приговором для большинства амфибий, пишет Science Alert.

Считается, что именно этот грибок стал причиной большего числа глобальных вымираний видов, чем любое другое инфекционное заболевание. Однако ученые обнаружили, что высоко в Пиренеях все же есть несколько популяций обыкновенных жаб-повитух, которым удалось пережить вспышку, которая почти полностью уничтожила соседние популяции.

В новом исследовании ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL), Лондонского зоологического общества (ZSL) и Имперского колледжа Лондона обнаружили, как этим жабам удалось противостоять смертоносному грибку. Результаты указывают на то, что секрет этих жаб кроется в выделении уникальных пептидов раньше, чем у других амфибий — это препятствует распространению грибка.

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По словам исследователей, жабы повитухи немного странные. Например, самцы вида Alytes obstetricans носят оплодотворенные яйца на спине и бедрах, чтобы защитить их от поедания, отсюда и название "повитухи". Затем, когда яйца вот-вот лопнут, жаба относит их к ближайшему водоему, где головастики выпрыгивают из заднего прохода своего отца в неизвестность.

В случае с пиренейскими жабами-повитухами, самцы выпускают потомство в чистые воды высокогорных озер: Лак-д'Арле, Пюи-д'Ариус, Лак-де-Люр и Ибон-де-Ачерито. Увы, популяции жаб-повитух в Западных Пиренеях почти полностью истреблены из-за хитридиевых инфекций с тех пор, как этот грибок появился в регионе 19 лет назад. Ранее эти горы считались надежным убежищем от грибка, поскольку озера остаются замерзшими полгода, а низкие температуры, что сдерживало распространение грибка.

Увы, по мере того, как люди продолжают сжигать ископаемое топливо, изменение климата усугубляет потепление гор. Грибок, как известно, любит теплый и влажный климат, а значит сможет процветать и в этой среде. Впрочем, несмотря на заражение B. dendrobatidis, некоторым популяциям жаб каким-то образом удалось выжить: жабы в Ибон-де-Ачерито, Пуитс-д'Ариус и Лак-де-Люр.

В ходе исследования ученые сравнили два вида жаб, переживших грибковые вспышки. Результаты показали, что у амфибий, которым удалось пережить смертельную опасность, особый тип иммунной защиты созревает гораздо раньше: жабы начинают выделять антимикробные пептиды из кожи еще на стадии головастика. Данные указывают, что именно это различие имеет решающее значение.

Известно, что грибок способен выживать только на коже, содержащей кератин, который присутствует у взрослых жаб, но отсутствует у головастиков и личинок. Именно поэтому грибок столь смертелен для амфибий: жабы и лягушки поглощают большую часть кислорода и воды, необходимых им для выживания, через кожу. Если эта пористая мембрана закупоривается грибком, это приводит к фатальной цепной реакции.

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