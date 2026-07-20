Наймиліші жаби у світі на межі вимирання: їх можна зустріти лише в одному місці на Землі (відео)

Пухкенькі й милі жаби мешкають лише в одному регіоні планети і нещодавно були внесені до списку вразливих видів.

Пустельні дощові жаби (Breviceps macrops) стали широко відомими завдяки своїм писклявим голосам і буркотливим виразам морди. Однак сьогодні наймиліші жаби у світі, на жаль, зіткнулися з масштабною загрозою — унікальний вид опинився на межі вимирання, пише IFLScience.

На відміну від більшості інших видів, ці жаби змогли пристосуватися до життя під неймовірно гарячим піском південноафриканської пустелі, а не в більш типових вологих тропічних лісах і болотах.

За словами вчених, цей унікальний вид жаб зустрічається лише в одному місці на Землі — їхній крихітний ареал обмежений узбережжям Намакваленда в Південній Африці та Намібії, де представники цього виду залишаються закопаними в дюнах, випливаючи на поверхню лише для розмноження та харчування.

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Пустельні дощові жаби вирізняються округлим тілом, короткими кінцівками, маленькими лопатоподібними лапками та похмурим виразом морди. Саме зовнішній вигляд представників цього виду дозволив їм підкорити серця користувачів Мережі.

На жаль, результати нового дослідження вчених свідчать про те, що цей вид, ймовірно, перебуває на межі зникнення через своє унікальне середовище існування. Очікується, що без додаткових заходів щодо збереження популяція пустельних дощових жаб скоротиться на 20% протягом наступного десятиліття.

За словами вчених, ці крихітні жаби можуть досягати розміру зефіру і за одну ніч пройти близько 38 метрів. Для порівняння: це еквівалентно тому, як людина проходить близько 1,6 кілометра. Лапки цих жабок схожі на весла, що дозволяє їм незграбно перекочуватися по піску.

Спостереження показують, що представники цього виду можуть терпляче чекати під землею настання туманних ночей, коли їм випаде нагода напитися води. Далі жаби терпляче квакають, сподіваючись знайти собі пару.

Площа ареалу проживання цих жаб у піщаних дюнах становить усього 10 кілометрів, тому цей вид перебуває під дедалі більшою загрозою через втрату середовища проживання та зміни навколишнього середовища. На щастя, вірусна популярність жаб привернула увагу до цього виду, що спонукало людей по всьому світу підтримати збереження цих крихітних жаб.

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