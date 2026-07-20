Самые милые лягушки в мире за шаг до вымирания: встречаются лишь в одном месте на Земле (видео)

Пухленькие и милые лягушки обитают лишь в одном регионе планеты и недавно были внесены в список уязвимых видов.

Пустынные дождевые лягушки (Breviceps macrops) широко прославились благодаря своим писклявым голосам и ворчливым выражениям морды. Однако сегодня самые милые лягушки в мире, увы, столкнулись с масштабной угрозой — уникальный вид оказался на грани вымирания, пишет IFLScience.

В отличие от большинства других видов, эти лягушки смогли адаптироваться к жизни под невероятно горячим песком южноафриканской пустыни, а не в более типичных влажных тропических лесах и болотах.

По словам ученых, этот уникальный вид лягушек встречается лишь в одном месте на Земле — их крошечный ареал ограничен побережьем Намакваленда в Южной Африке и в Намибии, где вид остается зарытым в дюны, всплывая на поверхность лишь для размножения и питания.

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Пустынные дождевые лягушки отличаются округлым телом, короткими конечностями, маленькими лопатообразныи лапками и хмурым выражением морды. Именно внешний вид представителей этого вида позволил им покорить сердца пользователей Сети.

Увы, результаты нового исследования ученых указывают на то, что вид, вероятно, находится на грани исчезновения из-за своей уникальной среды обитания. Ожидается, что без дополнительных мер по сохранению популяция пустынных дождевых лягушек сократится на 20% в течение следующего десятилетия.

По словам ученых, эти крошечные лягушки могут достигать размера зефира и могут пройти за одну ночь около 38 метров. Для сравнения, это эквивалентно тому, как человек проходит около 1,6 километра. Лапы этих лягушек похожи на весла, что позволяет им неуклюже переваливаться по песку.

Наблюдения показывают, что представители этого вида могут терпеливо ждать под землей наступления туманных ночей, когда им предоставится возможность попить воды. Далее лягушки терпеливо кричат, надеясь найти себе пару.

Площадь ареала обитания этих лягушек в песчаных дюнах составляет всего 10 километров, поэтому вид находится под все большей угрозой из-за потери среды обитания и изменений окружающей среде. К счастью, вирусная популярность лягушек привлекла внимание к виду, что побудило людей по всему земному шару поддержать сохранение крохотных лягушек.

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