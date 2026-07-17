"Відбиток смерті": виявлено несподіваний новий спосіб поширення вірусів

Цей спосіб поширення вірусів в організмі людини вчені раніше ніколи не спостерігали. Він пов’язаний із мертвими клітинами.

Щодня в нашому організмі гинуть сотні мільярдів клітин, і їх замінюють нові. Підтримка цього постійного оновлення має вирішальне значення для збереження здоров’я. Вчені виявили "відбиток смерті", який клітини залишають після своєї загибелі. Схоже, його використовують віруси для поширення по організму. Про це відкриття йдеться в журналі Nature Communications, пише ScienceAlert.

Досі вважалося, що процес фрагментації клітин під час клітинної смерті є випадковим і досить простим. Однак нове дослідження показує, що це складний процес, і кожен його етап є дуже важливим для ефективного руйнування клітини, що гине, та її видалення імунною системою.

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Процес під назвою апоптоз часто використовується для регулювання клітинної смерті в організмі та видалення клітин, які більше не потрібні, пошкоджені або потенційно небезпечні. Саме цей процес дослідили вчені.

Вони провели аналіз різних типів клітин у процесі їх загибелі та визначили білки, що залишилися після апоптозу, а також те, як імунна система згодом взаємодіяла з ними.

Як і очікувалося, у складі загиблих клітин було виявлено позаклітинні везикули (EV). Це невеликі скупчення білків, ДНК та РНК, які клітини виділяють для передачі сигналів одна одній.

Однак вчені виявили раніше невідомий тип EV, який вони назвали F-ApoEV. Це "відбиток смерті" позаклітинної візикули, що утворився в результаті апоптозу, пов’язаного із загибеллю клітин.

Ці F-ApoEV діють як своєрідні "хлібні крихти", за якими імунна система може слідувати, щоб видалити з організму загиблі клітини. Вчені зазначають, що не очікували виявити, що віруси також можуть використовувати цей процес і викликати інфекцію, ховаючись у F-ApoEV.

Коли дослідники заразили клітини, що гинули, вірусом грипу, вірус сховав частину своїх частинок усередині F-ApoEV. У міру того, як імунна система видаляє клітину, ці фрагменти вірусу поширюються на сусідні здорові клітини.

Це новий спосіб поширення вірусів, якого раніше вчені ніколи не спостерігали/

Автори дослідження зазначають, що, можливо, вдасться розробити лікарські препарати, які використовуватимуть ці "відбитки смерті" та запобігатимуть проникненню вірусів у здорові клітини.

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