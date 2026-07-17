"Отпечаток смерти": обнаружен неожиданный новый способ распространения вирусов

Этот способ распространения вирусов в организме человека раньше никогда не видели ученые. Он связан с мертвыми клетками.

Ежедневно внутри нашего организма, огромен сотни миллиардов клеток умирают и их заменяют новые. Поддержание этого постоянного обновления имеет решающее значение для сохранения здоровья. Ученые обнаружили "отпечаток смерти", который клетки оставляют после своей гибели. Похоже, его используют вирусы для распространения по организму. Это открытие описано в журнале Nature Communications, пишет ScienceAlert.

До сих пор считалось, что процесс фрагментации клеток во время клеточной смерти является случайным и довольно простым. Но новое исследование показывает, что это сложный процесс и каждый этап этого процесса очень важен для эффективного разрушения погибающей клетки и ее удаления иммунной системой.

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Процесс под названием апоптоз, часто используется для планирования клеточной смерти в организме, и удаления клеток, которые больше не нужны, повреждены или потенциально опасны. Именно этот процесс изучили ученые.

Они провели анализ анализа различных типов клеток в процессе их гибели и определили белки, оставшиеся после апоптоза, и то, как иммунная система впоследствии взаимодействовала с ними.

Как и ожидалось, в составе погибших клеток были обнаружены внеклеточные везикулы (EV). Это небольшие скопления белков, ДНК и РНК, которые клетки выделяют для передачи сигналов друг другу.

Но ученые обнаружили обнаружили ранее неизвестный тип EV, который они назвали F-ApoEV. Это "отпечаток смерти" внеклеточной визикулы, образовавшийся в результате апоптоза, связанный с гибелью клеток.

Эти F-ApoEV действуют как своего рода "хлебные крошки", по которым иммунная система может следовать, чтобы удалить из организма погибшие клетки. Ученые говорят, что они не ожидали обнаружить, что вирусы также могут использовать этот процесс и вызывать инфекцию, скрываясь в F-ApoEV.

Когда исследователи заразили погибающие клетки вирусом гриппа, вирус спрятал часть своих частиц внутри F-ApoEV. По мере того, как иммунная система удаляет клетку, эти фрагменты вируса распространяются на соседние здоровые клетки.

Это новый способ распространения вирусов, которого раньше никогда не видели ученые/

Авторы исследования говорят, что возможно, удастся разработать лекарственные препараты, которые будут использовать эти "отпечатки смерти" и предотвращать проникновение вирусов в здоровые клетки.

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