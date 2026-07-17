Фонтани лави сягнули 290 метрів: на Гаваях почалося нове виверження вулкана Кілауеа

На вершині вулкана Кілауеа на Гаваях 15 липня розпочався 51-й епізод виверження. Висота фонтанів лави з північного жерла спочатку сягала близько 120 метрів, а згодом зросла приблизно до 290 метрів.

Про це повідомили в Hawaiian Volcano Observatory Геологічної служби США (USGS).

Виверження в кратері Галемаумау (Halemaʻumaʻu) почалося близько 8:30 за місцевим часом. У першому повідомленні вулканологи зазначили, що висота фонтану лави з північного жерла становила близько 400 футів (120 метрів), тоді як із південного жерла періодично виривалися полум'я та газові струмені.

Пізніше USGS уточнила, що під час розвитку 51-го епізоду висота фонтанів досягла приблизно 950 футів (290 метрів). Найвищої інтенсивності виверження зафіксували близько 10:30, коли швидкість виливу лави сягнула приблизно 300 кубометрів за секунду.

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Лава з північного жерла стікала в кратер і утворила потік, який рухався на схід його дном. Вулканологи також зафіксували випадіння тефри в районі оглядового майданчика Uēkahuna в Національному парку вулканів Гаваїв. На одязі та капелюхах відвідувачів осідало так зване “волосся Пеле” — тонкі нитки вулканічного скла.

Кілауеа є одним із найактивніших вулканів у світі. Він розташований на Великому острові Гавайського архіпелагу в межах Національного парку вулканів Гаваїв і відомий частими виверженнями та потоками лави, які щороку приваблюють тисячі туристів.

У день виверження біля оглядових майданчиків зібралися великі натовпи людей, які спостерігали за фонтанами лави та потоками в кратері. USGS оприлюднила фотографії події та повідомила, що продовжує стежити за активністю вулкана.

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