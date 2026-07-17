Фонтаны лавы достигли 290 метров: на Гавайях началось новое извержение вулкана Килауэа

На вершине вулкана Килауэа на Гавайях 15 июля начался 51-й эпизод извержения. Высота фонтанов лавы из северного жерла сначала достигала около 120 метров, а затем выросла примерно до 290 метров.

Об этом сообщили в Гавайской обсерватории вулканов Геологической службы США (USGS).

Извержение в кратере Галемаумау (Halemaʻumaʻu) началось около 8:30 по местному времени. В первом сообщении вулканологи отметили, что высота фонтана лавы из северного жерла составляла около 400 футов (120 метров), тогда как из южного жерла периодически вырывались пламя и газовые струи.

Позже USGS уточнила, что в ходе 51-го эпизода высота фонтанов достигла примерно 950 футов (290 метров). Наибольшая интенсивность извержения была зафиксирована около 10:30, когда скорость излияния лавы достигла примерно 300 кубометров в секунду.

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Лава из северного жерла стекала в кратер и образовала поток, который двигался на восток по его дну. Вулканологи также зафиксировали выпадение тефры в районе смотровой площадки Уэкахуна в Национальном парке вулканов Гавайев. На одежде и головных уборах посетителей оседали так называемые "волосы Пеле" — тонкие нити вулканического стекла.

Килауэа — один из самых активных вулканов в мире. Он расположен на Большом острове Гавайского архипелага в пределах Национального парка вулканов Гавайев и известен частыми извержениями и лавовыми потоками, которые ежегодно привлекают тысячи туристов.

В день извержения у смотровых площадок собрались большие толпы людей, которые наблюдали за фонтанами лавы и потоками в кратере. USGS опубликовала фотографии события и сообщила, что продолжает следить за активностью вулкана.

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