Довгожителями стають ще до народження: що з'ясували вчені

Дослідники запропонували новий підхід до вивчення довголіття та пошуку способів продовжити наше життя.

Наразі деякі вчені зосереджуються на пошуку способів подовження нашого життя, щоб водночас уникнути хвороб у старості та вікових змін. Існує безліч підходів до цієї теми, чи то генетика, з якою ми народжуємося, чи то їжа, яку ми споживаємо протягом усього життя. Тепер же вчені пропонують розпочинати дослідження та програми з подовження життя з найранішого віку — навіть до народження. Стаття опублікована в журналі Nature Health, пише ScienceAlert.

Дослідники обґрунтовують необхідність створення програми з вивчення здоров’я та довголіття протягом усього життя під назвою PROSPER. Головний аргумент вчених полягає в тому, що занадто багато досліджень довголіття зосереджено на останніх роках життя людини, коли більша частина шкоди організму вже була завдана. У старості вже накопичилося занадто багато молекулярних і клітинних змін, пов’язаних зі старінням. Але такий підхід, як зазначають вчені, не враховує критично важливий період часу.

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Згідно зі статтею, у багатьох попередніх дослідженнях уже розглядалися фактори дитинства, які можуть впливати на тривалість життя, але досі немає цілісного розуміння того, як оцінювати різні аспекти старіння протягом усього життя.

Дослідники стверджують, що ті самі маркери старіння, які застосовуються для дорослих, не можна застосовувати для дітей, адже у молодому віці вони можуть означати щось інше.

У статті вчені також згадують про той період життя, коли наш організм досягає піку працездатності в той чи інший момент життя, хоча багато хто цього не помічає. Це ще один спосіб осмислення старіння. Мова йде не лише про кількість прожитих років або про те, скільки з них минає без хвороб, а й про те, в якій частині життя у людей існує період, який називають "світанком сил".

Дослідники пропонують запровадити систематичну інтеграцію даних та функціональних показників на різних етапах розвитку людини, що дозволить побудувати біологічні траєкторії, які можуть слугувати основою для прогнозування ризиків розвитку захворювань, пов’язаних із віком, що скорочують тривалість життя.

Автори статті є експертами у сфері довголіття, і якщо ця пропозиція буде прийнята науковим співтовариством, це може призвести до нових відкриттів у цій сфері. І це стосується не лише людей похилого віку, а й людей будь-якого віку.

"Створення програми з вивчення здоров’я та довголіття протягом усього життя має сприяти вдосконаленню досліджень та клінічної практики. Завдяки об’єднанню дисциплін, які традиційно працювали ізольовано, можна дослідити весь спектр біологічного старіння — від його найраніших визначальних факторів до клінічних проявів", — йдеться у статті.

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