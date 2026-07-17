Долгожителями становятся еще до рождения: что выяснили ученые

Исследователи предложили новый подход к изучению долголетия и поисков способов продлить нашу жизнь.

Сейчас некоторые ученые сосредоточены на поиске способов продления нашей жизни, чтобы одновременно можно было избежать болезней в старости и возрастных изменений. Существует множество подходов к этой теме, будь то генетика, с которой мы рождаемся, или пища, которую мы едим на протяжении всей жизни. Теперь же ученые предлагают начинать исследования и программы по продлению жизни с самого раннего возраста — даже до рождения. Статья опубликована в журнале Nature Health, пишет ScienceAlert.

Исследователи обосновывают необходимость создания программы по изучению здоровья и долголетия на протяжении всей жизни под названием PROSPER. Главный аргумент ученых заключается в том, что слишком много исследований долголетия сосредоточено на последних годах жизни человека, когда большая часть вреда организму уже была нанесена. В старости уже накопилось слишком много молекулярных и клеточных изменений, связанных со старением. Но такой подход, как говорят ученые, упускает критически важный период времени.

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Согласно статье, многие предыдущие исследования уже рассматривали факторы детства, которые могут влиять на продолжительность жизни, но по-прежнему отсутствует целостное понимание того, как оценивать различные аспекты старения на протяжении всей жизни.

Исследователи утверждают, что те же маркеры старения, которые используются для взрослых, нельзя использовать для детей, ведь в молодом возрасте они могут означать что-то другое.

Ученые в статье также упоминают о той части жизни, когда наш организм имеет пик производительности в тот или иной момент жизни, хотя многие его не замечают. Это еще один способ осмысления старения. Речь идет не только о количестве прожитых лет или о том, сколько из них проходит без болезней, но и о том, какую часть жизни у людей существует период, называемый рассветом сил.

Исследователи предлагают внедрить систематическую интеграцию данных и функциональных показателей на разных этапах развития человека, что позволит построить биологические траектории, которые могут служить основой для прогнозирования рисков развития болезней с возрастом, которые снижают продолжительность жизни.

Авторы статьи являются экспертами в области долголетия, и если это предложение будет принято научным сообществом, это может привести к новым открытиям в области долголетия. И это касается не только людей пожилого возраста, но и людей любого возраста.

"Создание программы по изучению здоровья и долголетия на протяжении всей жизни должно улучшить исследования и клиническую практику. Благодаря объединению дисциплин, которые традиционно работали изолированно, можно изучить весь спектр биологического старения, от его самых ранних определяющих факторов до клинических проявлений", — говорится в статье.

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