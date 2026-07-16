Обречены на вечно быть одни: 6 ключевых характеристик женщин, которым не суждено найти любовь

В новом исследовании ученые раскрыли шесть ключевых характеристик женщин, которые чувствуют себя обреченными на вечное одиночество.

Фемцель — сокращение от "женщины, невольно соблюдающие целибат". Простыми словами, так называют женщин, которые чувствуют себя обреченными на вечное одиночество. В новом исследовании команда из Университета Монреаля сосредоточилась на том, чтобы выявить ключевые характеристики этих женщин, пишет Daily Mail.

В ходе исследования ученые опросили 61 женщину, которые идентифицировали себя как фемцель, то есть считали, что им не суждено встретить любовь. Отметим, что это сообщество женщин объединено разочарованием из-за общей неспособности заводить романтические и сексуальные отношения.

В рамках исследования реципиентам задали ряд вопросов, чтобы определить их отношение к сексу, отношениям и благополучию в целом. Анализ позволил выявить ряд ключевых характеристик целой группы, описывающей себя как "вечно одинокие".

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Результаты показывают, что фемцель, как правило, характеризуется шестью признаками, а именно:

одиночество;

низкая самооценка;

высокая социальная тревожность;

симптомы депрессии;

ограниченная социальная поддержка;

мрачный взгляд на романтическое будущее.

По словам соавтора исследования, профессора Александры Зинденберг, фемцель на самом деле думает о романтических отношениях, но не счастливо. Отметим, что до этого момента большинство исследований было сосредоточено на мужчинах, невольно соблюдающих целебат, также известных как инцелы.

Результаты предыдущих исследований показали, что у инцелов, как правило, наблюдается более высокий уровень депрессии, тревоги и негативных эмоций. Эти мужчины часто объясняют отсутствие романтических отношений своей предполагаемой физической непривлекательностью и несправедливостью общества. Многие также испытывают глубокую обиду и открыто враждебны, обвиняя женщин в своей изоляции.

Однако теперь новое исследование, опубликованное в журнале Personality and Individual Differences, что женщины-инцелы также чувствуют себя обреченными на одиночество из-за восприятия их тел обществом.

Авторы отмечают, что между одинокими женщинами и фемцелами существует одно наиболее выраженное различие: речь о сексуальной депрессии — чувство грусти или разочарования в отношении романтики и секса. Средний балл женщин-инцелов составил 19,2 по 25-балльной шкале, по сравнению с 11,2 у контрольной группы.

Анализ также показал более высокий уровень сексуальной тревожности, вызванной страхом насилия со стороны потенциальных партнеров. Предполагается, что это более связано с опасениями, чем с реальным опытом. Данные также указывают на то, что среди фемцелом распространено убеждение, что социальная иерархия, основанная на внешности, обрекает некоторых женщин на неудачу в романтических отношениях, независимо от их действий. Еще один вывод ученых заключается в том, что мужчины-инцелы, как правило, выражают свое разочарование в отношении женщин, в то время как женщины-инцелы направляют насилие внутрь себя.

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