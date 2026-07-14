Неожиданный поворот: одна из самых спорных теорий современной науки может укрепить христианство

Ученый из Массачусетского технологического института объясняет, как теория о жизни в симуляции, может неожиданным образом доказать правоту христианства.

Ризван Вирк, ведущий специалист в области компьютерных наук из Массачусетского технологического института (MIT), утверждает, что если однажды будет доказано, что мы живем в компьютерной симуляции, это вовсе не опровергнет Библию, а вместо этого предложит современное объяснение многим ее центральным учениям, пишет Daily Mail.

Гипотеза симуляции предполагает, что то, что человечество воспринимает как физическую реальность, на самом деле является искусственным миром, созданным развитым интеллектом. И теперь, походе, эксперты считают, что эта одна из самых спорных теорий современности может укрепить христианство, а вовсе не подорвет его учения.

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Дело в том, что многие из основных убеждений христианства естественным образом вписываются в концепцию симуляции. Вирк считает, что душа существует вне симулированного мира как истинный "игрок", в то время как человеческое тело функционирует как ее аватар.

Более того, эксперт утверждает, что библейская Книга Жизни напоминает полную запись каждого действия, происходящего внутри симуляции. В то же время рассказы о пережитой жизни, поступающие после околосмертных переживаний, отражают воспроизведение этих записанных событий после смерти.

Вирк также сравнивает библейский рассказ о сотворении Богом Вселенной со способом, которым современные системы ИИ генерируют виртуальные миры с помощью простых подсказок. Таким образом, если христианство истинно, тем более вероятно, что мы находимся в симулированном мире. Более того, это утверждение будет верно и для любой другой религии.

Отметим, что теория симуляции стала главной темой для дискуссий в 2003 году, когда оксфордский философ Ник Бостром заявил: если будущие цивилизации станут способны создавать симуляции, неотличимые от реальности, то статистически правдоподобным становится то, что человечество уже живет в такой симуляции. С тех пор эта концепция стала невероятно популярной.

Впрочем, Вирк не является сторонником этой теории и считает, что ее последствия носят скорее духовный, чем чисто технологический характер. Эксперт также считает, что историю сотворения мире в Книге Бытия можно понять с технологической точки зрения. Вместо того чтобы отвергать библейское повествование как буквальную историю или чистую метафору, Вирк предложил золотую середину, в которой Бог выступает в роли создателя разумной системы.

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