Больше ДНК, чем на изношенном пледе: на Туринской плащанице найдены следы арахиса, кошки и курицы

Исследователи отмечают, что на знаменитой реликвии также была обнаружена ДНК человека с генетическими признаками Европы, Ближнего Востока и Индии.

Туринская плащаница — весьма противоречивая реликвия, столетиями разделяющая верующих и скептиков. Точное происхождение древней ткани до сих пор неизвестно, а самое раннее упоминание о ее существовании относится 1354 году, когда она впервые появилась в Лире, Франция, пишет IFLScience.

Считается, что Туринская плащаница является посмертным покрывалом, в котором находилось тело Иисуса Христа. Чтобы узнать больше о загадочной реликвии ученые извлекли ДНК из органических остатков, обнаруженных на ее поверхности еще в 1978 году. Теперь ученые повторно изучили образцы с помощью более современных методов генетического анализа.

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Результаты нового анализа выявили огромное разнообразие видов, которые каким-то образом взаимодействовали со знаменитой тканью в течение веков. Результаты обнаружили ДНК минимум 14 людей со всего мира. Один из них почти наверняка был ученым, который первым собрал образцы в 1970-х годах, и имел европейское происхождение.

Ученым также удалось обнаружить редкий генетический сигнал, связанный с небольшим арабоязычным населением друзов, проживающим на Ближнем Востоке. Еще более удивительным кажется то, что почти 40% человеческой ДНК на Туринской плащанице происходит из Индии. Ученые не знают наверняка, но наиболее правдоподобным объяснением является то, что лен, из которого изготовлена плащаница, был импортирован из долин Инда.

Авторы отмечают, что далее все становится еще более странным: на плащанице также были обнаружены следы таки культур как помидоры, огурцы, дыни, картофель и фисташки. Семейство бобовых также представлено значительным количеством арахиса. На плащанице также были обнаружены бананы, перец, кукуруза и морковь. Не менее странными кажутся и следы лошадей, кроликов, собак, кошек, кур, свиней и крупного рогатого скота.

Необычные морские примеси, включая атлантическую треску и кефаль, составляют еще одну небольшую часть извлеченной ДНК, наряду с средиземноморским красным кораллом, который использовался в римские времена для изготовления ювелирных изделий и других символических предметов.

Ученые отмечают, что нам все еще неизвестно, как именно, когда и где следы различных животных и растений попали на Туринскую плащаницу. Впрочем, некоторые подробности все же известны: например, морковь произошла от европейских сортов, которые впервые начали культивировать в XV и XVI веках.

Данные указывают, что многие из идентифицированных видов происходят из Латинской Америки, и что загрязнение этими предметами, вероятно, произошло после исторических путешествий, которые привели к открытию Америки европейцами в 1492 году.

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