Первое животное на Земле уже было правшой: у него не было ни рук, ни ног

У древнего морского существа Spriggina floundersi не было ни рук, ни ног, а также почти не было головы. Тем не менее, у него уже была доминирующая сторона тела.

Команда ученых из США сравнила 76 ископаемых из Национального парка Нилпена-Эдиакара в Южной Австралии и Музея Южной Австралии. Исследователи выяснили, что эти первые животные на Земле отдавали предпочтение движениям вправо, пишет Refractor.

Такое поведение не является результатом анатомических особенностей, поэтому ученые предполагают, что нашли самый ранний признак праворукости.

“Когда мы говорим о право- или леворукости, большинство людей, вероятно, думают о том, как они держат карандаш или пинают футбольный мяч. Но наше исследование показывает, что животное без рук и ног, жившее более 500 миллионов лет назад, могло иметь свою собственную версию праворукости”, — говорит ведущий автор исследования Скотт Эванс, помощник куратора палеонтологии беспозвоночных в Американском музее естественной истории.

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S. floundersi хорошо известен палеонтологам. Эта ранняя форма сложной жизни появилась в период диверсификации, известный как эдиакарский период (635–538 млн лет назад), и была одним из самых ранних примеров животного с билатеральной симметрией.

Его овальное тело длиной около 2,5 см было сегментированным и сужающимся, что делало его одним из первых организмов с формой, напоминающей голову и хвост.

Тот факт, что первая известная голова предпочитала одно направление другому, предполагает, что ее нервная система, возможно, уже имела архитектуру, подобную архитектуре современных существ.

“Это напоминание о том, что некоторые черты, которые мы сегодня считаем само собой разумеющимися, имеют невероятно древнее происхождение”, — говорит палеонтолог из Калифорнийского университета Мэри Дрозер.

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