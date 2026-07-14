Перша тварина на Землі вже була правшею: у неї не було ані рук, ані ніг

У стародавньої морської істоти Spriggina floundersi не було ані рук, ані ніг, а також майже не було голови. Проте у неї вже була домінуюча сторона тіла.

Команда вчених із США порівняла 76 скам’янілостей із Національного парку Нілпена-Едіакара в Південній Австралії та Музею Південної Австралії. Дослідники з’ясували, що ці перші тварини на Землі віддавали перевагу рухам управо, пише Refractor.

Така поведінка не є наслідком анатомічних особливостей, тому вчені припускають, що виявили найдавнішу ознаку праворукості.

"Коли ми говоримо про право- чи ліворукість, більшість людей, ймовірно, думають про те, як вони тримають олівець або копають футбольний м’яч. Але наше дослідження показує, що тварина без рук і ніг, яка жила понад 500 мільйонів років тому, могла мати свою власну версію праворукості", — каже провідний автор дослідження Скотт Еванс, помічник куратора палеонтології безхребетних в Американському музеї природної історії.

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S. floundersi добре відомий палеонтологам. Ця рання форма складного життя з’явилася в період диверсифікації, відомий як едіакарський період (635–538 млн років тому), і була одним із найраніших прикладів тварин із білатеральною симетрією.

Його овальне тіло довжиною близько 2,5 см було сегментованим і звужувалося до кінця, що робило його одним із перших організмів, форма яких нагадувала голову та хвіст.

Той факт, що перша відома істота віддавала перевагу одному напрямку над іншим, свідчить про те, що її нервова система, можливо, вже мала будову, подібну до будови сучасних істот.

"Це нагадування про те, що деякі риси, які ми сьогодні вважаємо самоочевидними, мають неймовірно давнє походження", — каже палеонтолог із Каліфорнійського університету Мері Дрозер.

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