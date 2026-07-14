Більше ДНК, ніж на зношеному пледі: на Туринській плащаниці виявлено сліди арахісу, кішки та курки

Дослідники зазначають, що на знаменитій реліквії також було виявлено ДНК людини з генетичними ознаками Європи, Близького Сходу та Індії.

Туринська плащаниця — вельми суперечлива реліквія, яка століттями розділяє віруючих і скептиків. Точне походження стародавньої тканини досі невідоме, а найдавніша згадка про її існування датується 1354 роком, коли вона вперше з’явилася в Лірі, Франція, пише IFLScience.

Вважається, що Туринська плащаниця — це посмертне покривало, в якому лежало тіло Ісуса Христа. Щоб дізнатися більше про цю загадкову реліквію, вчені вилучили ДНК з органічних залишків, виявлених на її поверхні ще в 1978 році. Тепер вчені повторно дослідили зразки за допомогою більш сучасних методів генетичного аналізу.

Результати нового аналізу виявили величезне різноманіття видів, які якимось чином взаємодіяли зі знаменитою тканиною протягом століть. Результати виявили ДНК щонайменше 14 людей з усього світу. Один із них майже напевно був науковцем, який першим зібрав зразки у 1970-х роках і мав європейське походження.

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Вченим також вдалося виявити рідкісний генетичний сигнал, пов’язаний із невеликою арабомовною спільнотою друзів, що мешкає на Близькому Сході. Ще більш дивним видається те, що майже 40% людської ДНК на Туринській плащаниці походить з Індії. Вчені не знають напевно, але найвірогіднішим поясненням є те, що льон, з якого виготовлено плащаницю, було імпортовано з долин Інду.

Автори зазначають, що далі все стає ще дивнішим: на плащаниці також були виявлені сліди таких культур, як помідори, огірки, дині, картопля та фісташки. Сімейство бобових також представлене значною кількістю арахісу. На плащаниці також були виявлені банани, перець, кукурудза та морква. Не менш дивними видаються й сліди коней, кроликів, собак, котів, курей, свиней та великої рогатої худоби.

Незвичайні морські домішки, зокрема атлантична тріска та кефаль, становлять ще одну невелику частину вилученої ДНК, поряд із середземноморським червоним коралом, який використовувався в римські часи для виготовлення ювелірних виробів та інших символічних предметів.

Вчені зазначають, що нам досі невідомо, як саме, коли та де сліди різних тварин і рослин опинилися на Туринській плащаниці. Втім, деякі подробиці все ж відомі: наприклад, морква походить від європейських сортів, які вперше почали культивувати в XV і XVI століттях.

Дані свідчать, що багато з ідентифікованих видів походять із Латинської Америки, і що занесення цих предметів, ймовірно, відбулося після історичних подорожей, які призвели до відкриття Америки європейцями у 1492 році.

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