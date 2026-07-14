Веская причина не любить синоптиков: неточные прогнозы погоды вызывают сильную тревогу

В новом исследовании ученые выяснили, почему на самом деле неточные прогнозы погоды вызывают у людей такие сильные эмоции.

Сложно представить нечто более раздражающее, чем отмена планов из-за прогнозируемого дождя, а в итоге — чистое небо и яркое солнце. Теперь, в новом исследовании, ученые наконец-то выяснили, почему неточные прогнозы погоды вызывают у людей столь сильные эмоции, пишет Daily Mail.

Команда из Пхоханского университета науки и технологий сосредоточились на понимании того, как ошибки в прогнозах вызывают эмоциональную реакцию у населения во время тайфуна Ханун — мощного тропического циклона, обрушившегося на Японию и Корею в 2023 году.

Результаты анализа указывают на то, что в регионах, где количество осадков было переоценено, резко взросли тревога, беспокойство и усталость. В то же время, в районах, где количество осадков было недооценено, наблюдался всплеск растерянности и грусти.

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Впрочем, результаты не станут неожиданностью для многих людей, которые не стесняются выражать свое недовольство неточными прогнозами погоды в социальных сетях. Пользователи часто жалуются на то, что чувствуют разочарование, когда синоптики обещают солнечную погоду на выходных, но на самом деле идет дождь.

По всему земному шару многие люди ежедневно проверяют погоду — особенно в условиях экстремальных погодных явлений, таких как нынешняя жара в Европе. Однако до сих пор никто не понимал, как именно несоответствие между ожиданиями и реальностью влияет на эмоции людей.

В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы ответить на этот вопрос. Команда проанализировала данные об осадках с 613 метеостанций во время тайфуна Ханун. Ученые также использовали искусственный интеллект для оценки более 43 000 онлайн-сообщений того времени.

Результаты показали. Что в западных и городских районах Корейского полуострова количество осадков, как правило, переоценивалось, что приводило к росту тревожности, беспокойства и усталости среди жителей. С другой стороны, в восточных и юго-восточных регионах количество осадков недооценивалось, вызывая замешательство, смущение и печаль.

По словам авторов, результаты явно показывают, что точность прогнозов — не только техническая проблема, но и важный фактор эмоционального благополучия населения. Ведущий автор исследования, доктор Кару Ким, их с коллегами исследование демонстрирует, что в ситуациях стихийных бедствий важно не только повышать точность прогнозов, но также и улучшать стратегии информирования о рисках, которые эффективно доносят информацию о неопределенности до населения.

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