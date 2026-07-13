Будущее человечества под угрозой: древний климат Земли был холоднее, чем считалось ранее

Результаты нового исследования показывают, что в древние жаркие периоды температура на самом деле была значительно ниже, чем утверждалось ранее.

Климат Земли имеет встроенные естественные тормоза, которые работали в усиленном режиме в течение сотен миллионов лет, не позволяя температуре планеты колебаться так резко, как ранее считали ученые. Однако новое исследование показывает, что в те древние жаркие периоды планеты температура на самом деле была значительно ниже, чем считалось ранее, пишет Earth.com.

Результаты выглядят особенно тревожно, поскольку означают, что бесконтрольное антропогенное потепление может подтолкнуть Землю к невиданным ранее колебаниям. Исследование было проведено командой из Университета Лидса — ученые использовали новый метод измерения для реконструкции температуры Земли в течение фанерозойского периода, охватывающего период примерно с 540 миллионов лет назад до наших дней.

Відео дня

Предыдущие исследования оценивали температуру планеты на 20°C выше доиндустриального уровня в некоторые геологические периоды. Более того, считалось, что в некоторые ранние эпохи, когда эволюционировали первые животные, температура, возможно, достигла 30 °C выше. Эти цифры, по словам ученых, рисовали картину планеты, которая способна выдержать экстремальную жару.

Но теперь новое исследование показывает совершенно другую картину: данные указывают на естественные стабилизирующие процессы, которые поддерживали температуру планету в более узких пределах в течение геологического периода.

По словам ученых, такие процессы давали земной биосфере поле для дальнейшей эволюции, а не многократного доведения до катастрофических крайностей. Таким образом, ученые пришли к выводу, что в прошлом наша планета переживала экстремальные температуры, которые максимум на 10°C превышали доиндустриальные температуры. Это все еще жарче, чем сегодня, но на целых 10–20°C холоднее, чем предполагалось ранее.

По словам ведущего автора исследования Дунъюя Чжэна из Чэндуского технологического университета, полученные результаты воссоздают гораздо более подробную картину прошлых глобальных температур, чем это позволяли более ранние методы.

Исследование также предполагает, что долгосрочная климатическая чувствительность Земли, вероятно, может быть ниже, чем некоторые недавние оценки. Результаты показывают, что температура Земли в прошлом жестко регулировалась, однако антропогенное потепление планеты на 10°C, возможно, приведет человечество к таким значениям, которых наша планета не видела прежде.

Другие новости науки