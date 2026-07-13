Есть причина, почему людям не нравится есть насекомых: ДНК раскрывает 9000-летнее наследие

Древняя ДНК указывает на то, что способность и готовность людей есть насекомых, вероятно, сильно зависела от географического положения.

Во многих частях света употребление насекомых в пищу является вполне нормальным, однако у большей части Европы и Северной Америки эта идея до сих пор вызывает отвращение. Ранее такую реакцию частично называли чисто культурной, однако новое исследование предполагает, что причины могут быть глубже — корни стоит искать в экологии, генетике и древней диете, пишет SciTechDaily.

В условиях роста населения Земли, изменения климата, экологической нагрузки и современных систем производства продуктов питания учены вынуждены искать альтернативные источники питания. Одним из них, по мнению исследователей, являются насекомые. Известно, что в список съедобных видов входят 1611 видов насекомых — сотни миллионов людей по всему земному шару уже питаются ими, но некоторые общества все еще избегают употребления насекомых в пищу.

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В новом исследовании ученые из Института эволюционной биологии (IBE), Испанского национального исследовательского совета (CSIC) и Университета Помпеу Фабра (UPF) сосредоточились на том, чтобы выяснить, почему некоторые люди с отвращением смотрят на то, чтобы питаться насекомыми. Результаты нового анализа показывают, что употребление насекомых в пищу было редким и в основном случайным явлением в Европе, Центральной Азии и Восточной Азии, в то время как в тропических регионах и среди неандертальцев оно, вероятно, было более распространенным. Таким образом, новый анализ связывает предпочтения современных людей с более длительной историей эволюции и экологии человека.

В ходе исследования ученые изучили 745 образцов зубного камня анатомически современных людей — некоторые из них датировались 33 000 лет назад. Ученые искали следы употребления насекомых, и анализ показал, что современные люди в Северной Евразии не употребляли насекомых в пищу регулярно. Исследователи также изучили гены человека, участвующие в переваривании хитина — результаты показали, что в североевразийских популяциях гены хитиназы несут мутации, связанные со сниженной способностью переваривать экзоскелеты насекомых. Эта особенность сохраняется около 9000 лет, с начала земледелия.

В то же время, неандертальцы, хоть и жили в тех же условиях, что и анатомически современные люди, но в их зубном камне содержалось больше ДНК насекомых. Уровни были схожи с уровнями, обнаруженными у западных шимпанзе, которые используют насекомое в качестве дополнения к своему рациону в саванне, особенно во время засухи. Исследование также показало, что гены хитиназы неандертальцев способствовали бы лучшему перевариванию насекомых.

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