Є причина, чому людям не подобається їсти комах: ДНК розкриває 9000-річну спадщину

Стародавня ДНК свідчить про те, що здатність і готовність людей їсти комах, ймовірно, значною мірою залежала від географічного положення.

У багатьох частинах світу вживання комах у їжу є цілком нормальним, проте у більшості країн Європи та Північної Америки ця ідея досі викликає огиду. Раніше таку реакцію частково називали суто культурною, проте нове дослідження припускає, що причини можуть бути глибшими — їхні корені варто шукати в екології, генетиці та давніх харчових традиціях, пише SciTechDaily.

В умовах зростання населення Землі, зміни клімату, екологічного навантаження та сучасних систем виробництва харчових продуктів вчені змушені шукати альтернативні джерела харчування. Одним із них, на думку дослідників, є комахи. Відомо, що до переліку їстівних видів входять 1611 видів комах — сотні мільйонів людей по всьому світу вже харчуються ними, але деякі суспільства досі уникають вживання комах у їжу.

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У новому дослідженні вчені з Інституту еволюційної біології (IBE), Іспанської національної ради з наукових досліджень (CSIC) та Університету Помпеу Фабра (UPF) зосередилися на тому, щоб з’ясувати, чому деякі люди з огидою ставляться до споживання комах. Результати нового аналізу показують, що вживання комах у їжу було рідкісним і здебільшого випадковим явищем у Європі, Центральній Азії та Східній Азії, тоді як у тропічних регіонах і серед неандертальців воно, ймовірно, було більш поширеним. Таким чином, новий аналіз пов’язує вподобання сучасних людей із більш тривалою історією еволюції та екології людини.

У ході дослідження вчені проаналізували 745 зразків зубного каменю анатомічно сучасних людей — деякі з них датувалися 33 000 років тому. Вчені шукали сліди споживання комах, і аналіз показав, що сучасні люди в Північній Євразії не вживали комах у їжу регулярно. Дослідники також вивчили гени людини, що беруть участь у перетравлюванні хітину — результати показали, що в північноєвразійських популяціях гени хітинази несуть мутації, пов’язані зі зниженою здатністю перетравлювати екзоскелети комах. Ця особливість зберігається близько 9000 років, з початку землеробства.

Водночас неандертальці, хоч і жили в тих самих умовах, що й анатомічно сучасні люди, але в їхньому зубному камені містилося більше ДНК комах. Ці показники були схожими на ті, що були виявлені у західних шимпанзе, які вживають комах як доповнення до свого раціону в савані, особливо під час посухи. Дослідження також показало, що гени хітинази неандертальців сприяли б кращому перетравлюванню комах.

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