Величайшее массовое вымирание на Земле погубило не всех: почему некоторым удалось выжить

Исследователи раскрыли тайну того, почему некоторым морским существам удалось пережить величайшее массовое вымирание на планете.

Около 252 миллионов лет назад в мировом океане произошло нечто, невероятно близкое к апокалипсису. Теперь, в новом исследовании, ученым наконец-то удалось раскрыть причину, по которой некоторым морским существам удалось пережить эту катастрофу, тогда как другие были стерты с лиц Земли, пишет Earth.com.

Исследование было проведено командой из Стэнфордского университета и посвящено пермско-триасовому вымиранию, также известному как Великое вымирание. Известно, что во время этого события около 96% всех морских видов были стерты с лица Земли — в результате вымирание считается самым масштабным в истории нашей планеты

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Наиболее любопытным, по мнению ученых, является то, что не все ветки океанического генеалогического древа пострадали одинаково. Например, брахиоподы, похожие на моллюсков существа, которые господствовали на морском дне около 280 миллионов лет, были почти полностью истреблены, и вместе с ними исчезли морские лилии и другие донные обитатели. Моллюски отделались малой кровью, потеряв лишь около половины своих видов. С тех пор океаны принадлежат моллюскам, рыбам и иглокожим, таким как морские звезды и морские ежи.

По словам ведущего автора исследования Хосе Андреса Маркеса, в новом исследовании они с командой хотели разгадать тайну того, почему, некоторым видам все же удалось выжить в этой катастрофе. Результаты показали, что в разных группах организмов вымирание происходило гораздо чаще у тех, кто более уязвим к повышению температуры воды и снижению доступности кислорода.

Известно, что причиной Великого вымирания стал мощный всплеск вулканической активности. Эта активность выбросила в атмосферу колоссальное количество углекислого газа и метана, нагревая океаны и лишая их кислорода. К слову, некоторые ученые считают, что ситуация в прошлом немного напоминает то, что происходит сегодня.

Авторы утверждают, что крупнейшее массовое вымирание в истории Земли началось на планете, очень похожей на сегодняшнюю, с относительно прохладным, относительно хорошо насыщенным кислородом океаном, а затем произошел гигантский выброс углекислого газа в земную систему. Ученые считают, что понимание того, что произошло в прошлом, может позволить лучше понять, что нас ждет в будущем.

Метаболизм, по сути, сумма всех химических процессов, которые организм использует для получения энергии, в конечном итоге стал решающим фактором в определении того, кто выживет, а кто умрет. Дело в том, что большая часть морской жизни того периода состояла из медленно развивающихся, в основном неподвижных фильтраторов.

Животные, которые выжили и в конечном итоге захватили современные океаны — рыбы, улитки, морские ежи, моллюски, устрицы — как правило, гораздо более подвижны и хищны, что требует более быстрого метаболизма для поддержания жизнедеятельности.

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